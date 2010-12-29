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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۱۵

مهدهای کودک 12 روستای ایوان ایلام تحت پوشش طرح کمک پرداخت شهریه قرار گرفتند

مهدهای کودک 12 روستای ایوان ایلام تحت پوشش طرح کمک پرداخت شهریه قرار گرفتند

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره بهزیستی شهرستان ایوان گفت: مهدهای کودک 12 روستای این شهرستان تحت پوشش طرح کمک پرداخت شهریه قرار گرفته اند.

منصور منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: این طرح با هدف کمک به خانوارهای سه دهک پایین درآمدی اجرا می شود.

وی ادامه داد: همچنین در مهدهای کودک این روستاها طرح توزیع غذای گرم در چهار روز هفته اجرا می شود.

وی به اجرای طرح تنبلی چشم در این شهرستان اشاره کرد و گفت: این طرح در سطح 12 پایگاه ثابت و یک پایگاه سیار اجرا و هزار و 747 کودک معاینه شدند.

منصوری اجرای طرح آموزش تربیت مربی  با محوریت پیشگیری از خودکشی و طرح مهارتهای زندگی با همکاری آموزش و پرورش را از دیگر فعالیتهای این اداره در آذرماه عنوان کرد.

کد مطلب 1220445

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