ساماندهی سکونتگاههای آلوده در حاشیه شهرها

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار صبح چهارشنبه در همایش سراسری پلیس‌های مبارزه با مواد مخدر گفت: مواد مخدر بستر و زمینه‌ساز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی است و پدیده مواد مخدر یک برنامه هدفمند از سوی استکبار برای فروپاشی جوامع است.

وی افزود: اقداماتی که استکبار جهانی برای مواد مخدر طراحی کرده منطبق با کشورهایی است که حرکت‌های آزادی‌خواهانه و نهضت‌های اسلامی دارند.

وزیر کشور تصریح کرد:‌ نظام سلطه با توسل به مواد مخدر به عنوان هسته اصلی جنگ نرم و رفتارهای ناهنجار اجتماعی سعی در ضایع کردن نسل مسلمان دارد.

وی گفت: همه امروزه در معرض این جنگ تمام عیار ولی اعلام نشده هستند به نحوی که تمام اقدامات تروریستی شرق کشور با مواد مخدر در ارتباط است.

محمد نجار افزود: استکبار می‌خواهد در کشورهای منطقه با ایجاد اختلاف تجهیزات و سلاح‌های خود را به فروش برساند. پروژه‌ای که استکبار دنبال می‌کند بحث اسلام ستیزی و قرآن ستیزی است به نحوی که می‌خواهد اسلام را دین تروریست معرفی کند.

وی گفت: هدف استکبار ایران هراسی است تا بتواند در قالب آن سلاح خود را به کشورهای همسایه بفروشد و نفت آنها را به غارت ببرد و همچنین حضور خود را در سطح منطقه قانونی کند اما این کشورها باید بدانند که همه این راه‌ها به بن‌بست رسیده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به راه‌اندازی اردوگاه‌های کار اجباری در کشور افزود: قرار است این اردوگاه‌ها در پنج استان سیستان و بلوچستان،‌ کرمان، چناران، ایرانشهر و اصفهان با بودجه 60 میلیارد تومانی که دولت برای این کار اختصاص داده راه‌اندازی شود.

وی تصریح کرد: با راه‌اندازی اردوگاه‌های کار اجباری بیش از 36 هزار محکوم مواد مخدر به این اردوگاه‌ها منتقل می‌شوند که این امر موجب خالی شدن زندان‌ها می‌شود.

محمدنجار با اشاره به معتادان گفت: معتادان دو دسته هستند که دسته اول خود اقدام به درمان و ترک اعتیاد می کند بر همین اساس باید برای این افراد مراکز درمانی را تقویت کرده و پروتکل درمانی مشخصی تهیه کرد.

وی ادامه داد: همچنین باید با پیگیری‌‌های صورت گرفته شربت تریاک در اختیار تمامی استانها برای درمان معتادان قرار بگیرد.

وزیر کشور افزود: دسته دوم معتادان، معتادان پرخطری هستند که باید از سطح شهرها جمع‌آوری شوند بر همین اساس برای نگهداری این معتادان پنج اردوگاه در استان‌های خراسان، مازندران، اراک، فارس و تهران در حال راه‌اندازی است.

وی ادامه داد: باید با هماهنگی‌های صورت گرفته امکانی فراهم شود تا معتادان ضمن حضور در اردوگاه‌ها، ترک اعتیاد حرفه ای را فرا گرفته و پس از سم‌زدایی و درمان بر روی پای خود بایستند.

محمد نجار با اشاره به ساماندهی سکونت‌گاه‌های آلوده در حاشیه شهرها گفت: آئین‌نامه این طرح نوشته شده و در حال پیگیری است تا با همکاری شهرداران، استانداران، وزارت مسکن، فرمانداران و ستاد مبارزه با مواد مخدر در استانها این نقاط شناسایی و تغییر کاربری داده شود.

وی گفت: تهیه آمار دقیق معتادان در استانها، اجرای طرح جامع پیشگیری از اعتیاد، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، استفاده از ظرفیت قانون جدید در برخورد با قاچاقچیان از مهمترین برنامه‌هایی است که باید در دستور کار پلیس‌های مبارزه با مواد مخدر قرار گیرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: برای حفظ آبرو و حیثیت نظام باید به شدت فرودگاه‌ها را با استفاده از دستگاههای جدید و سگ‌های موادیاب کنترل کرد تا به هیچ عنوان مواد مخدر از کشور خارج نشود.