عقاب طلایی در بوکان به دامان طبیعت بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این پرنده شکاری پس از معیانه از سوی کلینیک دامپزشکی و اظمینان از توانایی پرواز به دامان طبیعت و در منطقه ای امن رها سازی شد.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگار مهر در ارومیه گفت: پرنده عقاب طلایی از پرندگان شکاری در تهدید است.

حمید رعناقد ادامه داد: در حال حاضر تمامی پرندگان شکاری در سطح کشور از گونه های در معرض تهدید هستند که این ضرورت توجه مردم و دوستداران طبیعت را دوچندان می کند.

عقاب طلایی از بزرگ ترین پرندگان شکاری است که در مناطقی نظیر دشتهای کم گیاه و خشک، جنگلهای کوهستانی و صخره های ساحلی زندگی می کند .

این جانور در ایران در امتداد دو رشته کوه البرز و زاگرس سکونت دارد .

عقاب طلایی از خانواده قوشها است و نام گذاری آن به دلیل پرهای طلایی - برنزی تاج ، سر و پشت گردن است.