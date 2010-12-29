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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

عقاب طلایی در بوکان به دامان طبیعت بازگشت

عقاب طلایی در بوکان به دامان طبیعت بازگشت

ارومیه - خبرگزاری مهر: یک قطعه عقاب طلایی توسط یکی از دوستداران محیط زیست تحویل اداره کل حفاظت محیط زیست بوکان تحویل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این پرنده شکاری پس از معیانه از سوی کلینیک دامپزشکی و اظمینان از توانایی پرواز به دامان طبیعت و در منطقه ای امن رها سازی شد.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی در این خصوص به خبرنگار مهر در ارومیه گفت: پرنده عقاب طلایی از پرندگان شکاری در تهدید است.

حمید رعناقد ادامه داد: در حال حاضر تمامی پرندگان شکاری در سطح کشور از گونه های در معرض تهدید هستند که این ضرورت توجه مردم و دوستداران طبیعت را دوچندان می کند.

عقاب طلایی از بزرگ ترین پرندگان شکاری است که در مناطقی نظیر دشتهای کم گیاه و خشک، جنگلهای کوهستانی و صخره های ساحلی زندگی می کند.

این جانور در ایران در امتداد دو رشته کوه البرز و زاگرس سکونت دارد.

عقاب طلایی از خانواده قوشها است و نام گذاری آن به دلیل پرهای طلایی - برنزی تاج ، سر و پشت گردن است.

کد مطلب 1220478

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