خودکفایی ایران در تولید پلاسما / نگرانی از افزایش جوانمرگی

به گزارش خبرنگار مهر، در طی یک هفته اخیر حوزه سلامت کشور شاهد رویدادها و اتفاقات تلخ و شیرین زیادی بوده اما سعی شده در این گزارش خبری به مهمترین اخبار این حوزه پرداخت شود.

خودکفایی ایران در تولید پلاسما

این خبری است که دکتر حسن ابوالقاسمی، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران اعلام کرده و عنوان داشته که با پیشرفتهای سریعی که در تولید پلاسما در کشور داشته‌ایم توانسته‌ایم در تولید پلاسما که ماده اولیه محصولات خونی است به خصوص برای تولید IVIG و فاکتور 9 به خودکفایی برسیم و برای سایر فرآورده‌های خونی مانند فاکتور 8 و آلبومین نیز بخش عمده تولید این داروها با پلاسمای ایرانی انجام می‌شود.

قرار است روز شنبه 11 دی ماه طی یک نشست خبری با حضور وزیر بهداشت در سازمان انتقال خون، ابعاد بیشتری از این رویداد مهم برای اطلاع رسانی به مردم تشریح شود.

نگرانی از افزایش جوانمرگی

آمارهای پزشکی قانونی و نیروی انتظامی از موارد مختلف مرگ و میرها نشان می دهد که بیشتر موارد مرگ و میر در اثر سوءمصرف مواد، قتل و نزاع های ناموسی و... در سنین جوانی و نوجوانی رخ می دهد.

شاخصهای توسعه انسانی شامل طول عمر، سلامت، درآمد سرانه، تحصیلات و... می شود. این در حالی است که دفتر برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی از شاخصهای توسعه انسانی در 177 کشور دنیا که مربوط به سالهای 2007 و 2008 است میزان جوانمرگی در ایران را نزدیک به 8 درصد برآورد کرده است.

تجارت در خانه های سالمندان

سرای سالمند، خانه سالمند، خانه، آسایشگاه، خانه امید و یا هر اسم دیگر، مهم این است که برخی افراد سودجو از این مراکز برای پرکردن جیب خود استفاده می کنند. البته به عقیده دبیر شورای ملی سالمندان گسترش این سراهای سالمند مشکل نیست چرا که نگهداری بین 10 تا 12 هزار سالمند در این آسایشگاهها در مقایسه با آمار پنج میلیون و 100 هزار نفری سالمندان کشور ناچیز است و نباید از وجود 12 هزار نفر ظرفیت خانه های سالمندان دولتی و خصوصی در کشور نگران باشیم.

دبیر شورای ملی سالمندان با بیان اینکه در کشور ما حدود 10 تا 12 هزار سالمند در مراکز نگهداری وجود دارند می گوید: تمامی مراکز نگهداری سالمندان زیرنظر سازمان بهزیستی هستند اگر چه ممکن است غیردولتی هم باشند. ظرفیت چندانی از لحاظ آسایشگاه سالمندان در کشور نداریم به طوری که به ازای پنج میلیون و 100 هزار سالمندی که در کشور داریم ظرفیت نگهداری آسایشگاههای ما بین 10 تا 12 هزار نفر است به همین دلیل نگرانی نداریم که سپردن سالمندان به آسایشگاهها رقم بالایی دارد.

صادرات آنژی پارس

دکتر کامران معتمدی، مجری طرح داروی زخم پای دیابتی (آنژی پارس) از صادرات این دارو به اروپا تا سه سال آینده خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر داروی آنژی پارس در دو کشور اروپا مراحل کارآزمایی خود را پشت سر می گذارد.

وی با اشاره به انجام مطالعات کارآزمایی آنژی پارس در کشورهای اتریش و یونان و سه کشور دیگر اروپایی، افزود: صادرات این دارو نیازمند تامین بودجه است که پیش بینی می شود تا سه سال آینده این کار انجام شود و بیماران زخم پای دیابتی در اروپا نیز بتوانند از این دارو برای درمان بیماری خود استفاده کنند.

دریافت پول از بیماران اورژانسی غیرقانونی است

دکتر حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت اعلام کرده که درخواست ودیعه از بیماران اورژانسی تصادفی و غیرتصادفی هنگام مراجعه به بیمارستانهای خصوصی و دولتی غیرقانونی است.

وی گفته اگر این بیماران به یک مرکز درمانی مراجعه کنند و از آنان برای شروع درمان ودیعه ای درخواست شود که به بیمارستان بدهند، آن مرکز درمانی طبق قانون مرتکب تخلف شده و موظف است بیمار اورژانسی را بدون درخواست هیچ مبلغی پذیرش کند.

طرح زمستانی اورژانس کشور

دکتر محمد سرور، معاون فنی اورژانس کشور از اجرای طرح امداد زمستانی ز 15 آذر تا 20 اسفند 89 خبر داد و گفته است که با ایجاد یک هزار و 791 پایگاه و استفاده از سه هزار و 482 آمبولانس و 17 هزار نیروی انسانی این طرح انجام می شود.

این در حالی است که سال گذشته تعداد کل پایگاههای اورژانس کشور یک‌هزار و 644 مورد با دو هزار و 951 آمبولانس و 14 هزار نیروی انسانی بوده است.