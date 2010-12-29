مسئولان مالی ادارات آذربایجان غربی از محوطه تاریخی حسنلو بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، 40 نفر از ذیحسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی در حاشیه نشست تخصصی اقتصادی و مالی که درمحل پایگاه باستان شناسی حسنلو برگزار شد، ضمن بازدید از بخشهای مختلف پایگاه، محوطه و تپه باستانی حسنلو، از نزدیک با ویژگیها وطرحهای پژوهشی انجام شده، آشنا شدند.

اسدالله علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری آذربایجان غربی در جریان این بازدید نشست عمومی ذیحسابان درمحوطه تاریخی حسنلو را فرصت مغتنمی برای معرفی میراث فرهنگی و آشنایی ذیحسابان استان با فرهنگ وهویت تاریخی وایرانی- اسلامی دانست و افزود: حضور و آشنایی نمایندگان سازمان اموراقتصادی ودارایی باحوزه های کاری و تخصصی دستگاههای اجرایی، زمینه افزایش تعاملات و تسهیل و تسریع امور اجرایی و مالی را فراهم می کند.

تپه باستانی حسنلو در12 کیلومتری جنوب غربی دریاچه ارومیه و 9 کیلومتری شمال شرقی شهرستان نقده و مجاورت روستای حسنلو قرار دارد، یکی از تپه‌های باستانی ایران بوده که قدمت آن به بیش ازشش هزار سال پیش از میلاد می ‌رسد.