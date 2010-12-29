انتقاد دو نماینده از تاخیر دولت در ارائه بودجه سال 90

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس با استناد به ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس تذکری مبنی بر تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال 90 بیان کرد.

وی افزود: حدود 23 روز از زمان مقرر برای تحویل لایحه بودجه سال 90 می گذرد و دولت باید لایحه بودجه سال 90 را 15 آذر ماه تحویل مجلس می داد اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.

خباز گفت: نگرانم لایحه بودجه سال 90 همچون سال گذشته با 50 روز تاخیر به مجلس بیاید و فرصت کار کارشناسی را از ما بگیرد.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین نیز در تذکری آیین نامه ای گفت: دولت موظف است تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال 90 را تحویل مجلس کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: در صورت دیر کرد دولت در ارائه بودجه سال 90 فرصت کافی برای بررسی این لایحه وجود ندارد.

در ادامه ابوترابی که ریاست بخش پایانی جلسه علنی را بر عهده داشت ابراز امیدواری کرد که دولت این تذکر را مورد توجه قراردهد و بودجه با توجه به برنامه پنجم توسعه کشور در کوتاهترین زمان ممکن به مجلس بدهد.

وی گفت:ما هم موضوع را پیگیری می کنیم.