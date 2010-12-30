مصرف گازوئیل در مرغداری های قزوین 40 درصد کاهش یافت

محمد رضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با پرداخت یارانه دولتی، مرغداری‌های کشور برای کاهش مصرف سوخت بهینه‌سازی می‌ شوند که در این میان استان قزوین پیشرو بوده و 90 درصد مرغداری‌های این استان به سیستم کاهش مصرف سوخت تجهیز شده‌اند.

وی افزود: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تلاش زیادی برای کاهش مصرف انرژی در کشور آغاز شده و در این راستا مصوبات محکمی به تصویب رسیده که تجهیز و نوسازی مرغداری‌ها از آن جمله است که دولت در این راستا دو هزار میلیارد تومان تسهیلات بهینه ‌سازی پیش بینی کرده است تا در سراسر کشور توزیع شود.

صفری خاطرنشان کرد: قزوین از استانهای پیشرو در اجرای طرح بهینه سازی مصرف سوخت در کشور است که تاکنون90 درصد مرغداری‌های این استان به سیستم‌های حرارتی با کارآیی بیشتر و مصرف کمتر و نیز سایر سیستم ‌های مه پاشی و آبخوری تجهیز شده اند.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیمی از مرغداری های استان قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دلیل مزایای فراوان این تجهیزات اقدام به این کار کردند و 40 درصد هم در چند ماه گذشته با استفاده از تسهیلات ارائه شده در این زمینه اقدام کرده اند.

صفری یادآور شد: نهادهای دولتی، بخش خصوصی، واحدهای صنعتی، دانشگاه‌ها و دیگر دست اندرکاران، ضرورت بهینه‌ سازی مصرف حامل‌های انرژی را مورد توجه قرار داده و به این دلیل اجرای عملیات بهینه سازی سوخت در این استان با سرعت بیشتری انجام می‌شود به طوری که با موافقت وزیر جهاد کشاورزی طرح تجهیز و بهینه ‌سازی مصرف سوخت ددر مرغداری ها به صورت پایلوت در قزوین اجرا شد. وی گفت: وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از مرغداری‌های استان قزوین از نزدیک در جریان اجرای این سیستمها در مرغداری‌های استان قرار گرفت و مرغدارانی که از این دستگا‌ه‌ها استفاده کرده بودند نیز از سیستم جدید اظهار رضایت داشتند و صاحبان واحدهایی هم که تجهیز نشده بودند برای مشارکت در کار اعلام آمادگی کرده اند. مجید اسماعیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین در خصوص مزایای اجرای این طرح اظهار داشت: طبق بررسی ‌های انجام شده مشخص شد میزان مصرف سوخت در واحدهای مرغداری به دلیل استفاده از چهار شاخ و هیترهای مستعمل و سایر سیستم‌های گرم کننده متفرقه بسیار بالاست لذا موضوع از نظر علمی ارزیابی و استفاده از سیستم "جت هیتر" برای این کار مناسبت تشخیص داده شد. وی افزود: در این راستا سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با هدف افزایش بهره ‌وری تولید نسبت به تهیه و تدوین طرح اقدام کرد و با تجهیز واحدهای مرغداری به دستگاه‌های گرمایشی با راندمان بالا و مصرف سوخت کمتر نسبت به دستگاه‌های موجود میزان مصرف سوخت حداقل تا 40 درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه استان قزوین با دارا بودن 10 میلیون قطعه نیمچه گوشتی شش درصد ظرفیت کل کشور را دارد، گفت: برای هر قطعه مرغ 16.6 لیتر گازوئیل در یک سال نیاز است که با تجهیز این دستگاه این میزان به 10 لیتر در سال کاهش می‌یابد. اسماعیلی گفت: قیمت هر دستگاه جت‌هیتر یک میلیون و 190 هزار تومان است که 390 هزار تومان آن را دولت به صورت یارانه بلاعوض پرداخت می‌کند و متقاضیان با مراجعه با مدیریت‌های جهاد کشاورزی و بررسی پرونده که یک ماه طول می کشد می توانند از این تجهیزات بهره مند شوند.

وی افزود: با استفاده از این دستگاه در مصرف سوخت 40 درصد صرفه‌جویی می شود و با ایجاد فضای بیشتری برای تولید مرغ، میزان ابتلا به بیماری نیز به طور چشمگیری کاهش می‌ یابد.



اسماعیلی همچنین از تجهیز مرغداری‌های این استان به دستگاه مه ‌پاش (mist) خبر داد و گفت: این دستگاه رطوبت لازم را به طور مناسب ایجاد می‌کند و با بهبود تنفس در سالن‌ها عملکرد هم افزایش می‌ یابد. این کارشناس کشاورزی همچنین گفت:‌ مرغداری‌های استان به آبخوری نیپل هم مجهز شده‌اند که مصرف آب و بیماری را تا 20 درصد کاهش می‌دهد که در 39 واحد مرغداری با ظرفیت یک میلیون و 75 هزار قطعه انجام شده است،در این زمینه هم دولت، حمایت‌های ویژه‌ای از مرغداری‌هایی که اقدام به این کار می‌کنند را دارد.

وی با اشاره به مزایای استفاده از این دستگاه یادآور شد: کاهش مصرف سوخت گازوئیل، کاهش مصرف دارو به ویژه در مورد بیماری‌های تنفسی، بهبود راندمان تولید، کاهش حوادث آتش‌سوزی، آلودگی‌های زیست محیطی و در سالن پرورش از مزایای استفاده از سیستم های جدید در مرغداری هاست.

سالانه 23 میلیون لیتر گازوئیل در مرغداری های قزوین صرفه جویی می شود

علی رمضانی ‌پور کارشناس طیور معاونت دام استان قزوین هم در این باره گفت: در سیستم گرمایشی قبلی معروف به چهارشاخ، مصرف گازوئیل 14 الی 16.6 لیتر برای هر قطعه در سال بود که با نصب دستگاه جت ‌هیتر این میزان به 10 لیتر در سال برای هر قطعه کاهش یافته است.

وی افزود: ‌با این محاسبات سالانه 23 میلیون لیتر در سطح استان قزوین صرفه‌جویی مصرف گازوئیل خواهیم داشت.

علی لشگری مالک یکی از مرغداری‌هایی که به تازگی واحد خود را به سیستم ( جت‌هیتر) و آبخوری نیپل و مه‌ پاش مجهز کرده است هم گفت: نصب این تجهیزات که با پرداخت یارانه دولتی انجام گرفته در کاهش سوخت این مرغداری تاثیر زیادی داشته و در کنار کم شدن بیماری های طیور به افزایش راندمان عملکرد واحد هم کمک کرده است.

وی تامین حدود یک سوم هزینه این دستگاه‌ها توسط دولت را موجب استقبال مرغداران برای استفاده از این سیستم در واحدهای تولیدی دانست.

این مرغدار افزود: استفاده از این دستگاه‌ها این مرغداری را در رده استانداردهای جهانی قرار داده و موجب افزایش عملکرد واحد هم شده است.