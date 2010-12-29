به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه خبری حوزه هنری، "کلید" کاری از گروه فرهنگی هنری تراب و به سفارش حوزه هنری است که از فردا شب تا دهم بهمن اجرای 90 دقیقهای آن که مبتنی بر حرکت و دیالوگ است آغاز میشود.
در این نمایش بخش عمده اجرا به حرکات موزون اختصاص دارد و طراحی بخش حرکت در این نمایش را علی برایتی برعهده داشته است. نمایش "کلید" که از ساعت 19:30 به مدت 90 دقیقه اجرا میشود داستان را در هفت صحنه روایت میکند.
نمایش قصه پسری را روایت میکند که در جنگ به شهادت رسیده و زمان پدر را از او دور کرده به طوری که حتی پسر خود را نمیشناسد پسر امانتی به پدر میسپارد تا آن را به مقصد برساند.بازیگران این نمایش عبارت از سید شاهین علایینژاد، حسین میرزائیان، روزبه اختری، علیرضا پاکزاد، سیروس تقینژاد، حسین شفیعی، ابوالفضل حاجی، علی خوانی و البرز احمدیخانی هستند.
همچنین نمایشنامه تئاتر "کلید" را محدرضا مداحیان و علیرضا مهران نوشتهاند و بهرنگ قدرتی ساخت موسیقی نمایش را عهدهدار بوده است. دیگر عوامل این تئاتر نوید فرحمرزی گریم، امیرکلاته مدیر تولید، پیام حسین سوری طراح صحنه و لباس و صابر نیلی مسئول روابط عمومی هستند.
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