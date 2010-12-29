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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

از آذربایجان غربی؛

تورهای دانش آموزی جهت بازدید از نمایشگاه منشور کوروش اعزام می شود

تورهای دانش آموزی جهت بازدید از نمایشگاه منشور کوروش اعزام می شود

ارومیه- خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از اعزام تورهای دانش آموزی جهت بازدید از منشور کوروش در صورت تمدید مهلت نمایش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اسدالله علیزاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، برگزاری نمایشگاه منشور کوروش در موزه ملی ایران به عنوان یکی از هویتهای تاریخی و نخستین سند تاریخی کشور در زمینه حقوق بشر را بسیار مفید و ارزشمند ارزیابی کرد.

وی همچنین از اعزام تور خبرنگاران آذربایجان غربی با همکاری انجمن خبرنگاران جهت بازدید از موزه ملی ایران خبر داد و اظهار داشت: در صورت تمدید مهلت زمانی نمایش منشور کوروش، علاوه بر اعزام تورهای دانش آموزی، تور نخبگان فرهنگی نیز پیش بینی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در ادامه خاطر نشان کرد: تا کنون تورهای زیادی با هماهنگی آژانس ‌های خدمات، مسافرتی استان برای بازدید منشور کوروش به موزه ملی ایران اعزام شدند.

کد مطلب 1220510

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