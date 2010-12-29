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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۱

توسط بهزیستی زنجان؛

خدمات سیار به معلولان و سالمندان ارائه می شود

خدمات سیار به معلولان و سالمندان ارائه می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان گفت: با توجه به اهمیت توانبخشی در منزل طرح ارائه خدمات سیار به معلولان و سالمندان توسط یک تیم تخصصی اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد محمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، بالا رفتن قدرت سازگاری فرد پس از آسیب را در کمتر شدن مشکلات روحی معلولین حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: اهمیت توانبخشی در منزل به ویژه برای افرادی که به دلایلی از دسترسی به این خدمات محرومند بسیار احساس می شود و به همین منظور برنامه ریزی و اجرای طرح ارائه خدمات سیار به معلولان و سالمندان توسط یک تیم تخصصی اجرا می شود.

محمدی با تاکید بر ارائه خدمات توانبخشی در منزل اظهار داشت: ۳۰ سالمند، ۵۰ بیمار اعصاب و روان و ۳۰ معلول ذهنی در استان زنجان تحت پوشش تیم سیار توانبخشی بهزیستی زنجان هستند.

وی گفت: ۳۰ سالمند زنجانی از خدمات توانبخشی در منزل بهزیستی استفاده کردند همچنین تیمهای سیار توانبخشی بهزیستی نیز وظیفه ارائه خدمات به سالمندان، بیماران اعصاب و معلولین ذهنی را بر عهده دارند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان زنجان افزود: مطالعات نشان داده است اقدامات زود هنگام توانبخشی و آموزش همزمان فرد بیش از هر عامل دیگری در فرآیند بازتوانی فرد و پیشگیری از عوارض معلولیت و سالمندی موثر بوده است.

محمدی با اشاره به تاثیر بسیار آموزش در بهبود وضعیت زندگی معلولان و سالمندان اظهار داشت: با استمرار فرآیند توانبخشی به همراه آموزش امکان افزایش سطح عملکردی فرد بیشتر خواهد شد.

وی یادآور شد: بهزیستی استان زنجان خدمات مربوط به تیم های سیار توانبخشی را تحت برنامه ریزی و نظارت خود به بخش غیر دولتی واگذار کرده است.

کد مطلب 1220512

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