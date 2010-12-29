نمایشگاه "ولایت و بصیرت" در بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در این نمایشگاه جلوه های حضور حماسی مردم در راهپیمایی نهم دی در قالب 112 عکس و پوستر با مضمون فتنه گری دشمنان و بصیرت و هوشیاری مردم در معرض دید عموم قرار گرفته است .

در مراسم گشایش این نمایشگاه معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر نهم دی را تجلی قدرت خداوند و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم با حضور حماسی در صحنه توانستند انقلاب را در مقابل همه فتنه گریها بیمه کنند .

محمد حسن شنبدی با تاکید بر اینکه حماسه 9 دی باید زنده نگه داشته شود، اظهار داشت: اگر حماسه های همچون عاشورا و 9 دیماه زنده نگه داشته شود هرگز به بیراهه نخواهیم رفت .

وی اظهار داشت: دشمن و عوامل وابسته به آن در عاشورای 88 حرکت عاشورا زدایی و ولایت ستیزی را شکل دادند که مردم ولایتمدار ایران اسلامی در نهم دی ماه پاسخی دندان شکن به عوامل وابسته به آنان دادند.