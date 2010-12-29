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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۱

به مناسبت سالروز 9 دی؛

نمایشگاه "ولایت و بصیرت" در بوشهر گشایش یافت

نمایشگاه "ولایت و بصیرت" در بوشهر گشایش یافت

بوشهر - خبرگزاری مهر: به مناسبت سالروز حماسه تاریخی 9 دی نمایشگاه عکس"ولایت و بصیرت" ظهر چهارشنبه با حضور مسئولین استانی در بوشهر گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، در این نمایشگاه جلوه های حضور حماسی مردم در راهپیمایی نهم دی در قالب 112 عکس و پوستر با مضمون فتنه گری دشمنان و بصیرت و هوشیاری مردم در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در مراسم گشایش این نمایشگاه معاون سیاسی امنیتی استانداری بوشهر نهم دی را تجلی قدرت خداوند و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم با حضور حماسی در صحنه توانستند انقلاب را در مقابل همه فتنه گریها بیمه کنند.

محمد حسن شنبدی با تاکید بر اینکه حماسه 9 دی باید زنده نگه داشته شود، اظهار داشت: اگر حماسه های همچون عاشورا و 9 دیماه زنده نگه داشته شود هرگز به بیراهه نخواهیم رفت.

وی اظهار داشت: دشمن و عوامل وابسته به آن در عاشورای 88 حرکت عاشورا زدایی و ولایت ستیزی را شکل دادند که مردم ولایتمدار ایران اسلامی در نهم دی ماه پاسخی دندان شکن به عوامل وابسته به آنان دادند.

کد مطلب 1220521

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