مصوبات سفر ریاست جمهوری راه را برای توسعه کرج باز کرد

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مصوباتی که در این سفر به عنوان نخستین سفر به استان البرز در نظر گرفته شد، می تواند سکوی پرشی برای این استان باشد.

وی افزود: مصوبات به ویژه در بخش فرهنگی بسیار برای کرج لازم و ضروری بود و امیدواریم مردم منطقه با اجرای سریع و به موقع آن بتوانند از مواهب این سفر به خوبی برخوردار شوند.

آجرلو در بخش دیگری از سخنان خود استقبال مردم استان در نقاط مختلف از رئیس جمهور را بسیار خوب ارزیابی کرد و از همراهی و همکاری مردم این دیار که همچون همیشه در کنار دولتمردان ایستاده اند، قدردانی کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: نتایج این سفر و تلاش مسئولان استان برای اجرای آن بتواند پاسخگوی نیکیها و قدرشناسی های مردم همیشه در صحنه کرج و استان البرز باشد.

آجرلو از مسئولان استان البرز خواست؛ از همین امروز زمینه را برای اجرای کامل و هرچه بهتر مصوبات ارزشمند این سفر فراهم کنند و زمینه رشد و ترقی استان البرز را فراهم آورند.

وی تاکید کرد: هم اکنون راه برای توسعه باز شده و مسئولان استان باید به سرعت وارد عمل شوند و توانایی های خود را به عرصه برسانند.