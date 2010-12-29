به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در پایان نشست امروز کمیته فنی فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: آن طور که شنیده ام مسئولان ذوب آهن به فیفا شکایت نکرده و فقط بحث آن را مطرح کرده اند اما من از مسئولین کمیته انضباطی خواستم به خاطر همین مصاحبه ها هم با مدیرعامل باشگاه ذوب آهن برخورد کنند. تصمیم بر تکرار مسابقه از تصمیمات داخلی فدراسیون است و همه باید به آن احترام بگذارند و باید با تیم ذوب آهن که زیر مجموعه فدراسیون است به خاطر این صحبت ها برخورد شود.

وی در مورد انتقادی که از کمیته فنی مطرح شده و گفته اند اعضای آن تنها دو سه متری خود را می بینند و از بین افراد درون خود مربیان را انتخاب می کنند با خنده گفت: از این به بعد به اعضای کمیته فنی می گویم که 4-5 متری خود را هم ببینند!

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد وضعیت افاضلی پس از انتخاب مربی خارجی تیم فوتبال امید اظهار داشت: وقتی مربی خارجی بیاید افاضلی کنار می رود زیرا ما نمی خواهیم مربی را به سرمربی آینده تحمیل کنیم سرمربی خارجی آینده خودش کادر فنی را انتخاب می کند که ممکن است نفراتی که ما به وی اعلام می کنیم را انتخاب و حتی دستیارانش را خودش بیاورد.

وی با بیان اینکه ماموریت جمع کردن تیم در اختیار هومن افاضلی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: ما اگر می خواهیم مربی دیگری را انتخاب کنیم شرط و شروط هایی وجود داشت و فکر نمی کنم مربی حاضر می شد به خاطر دو هفته و پیش از انتخاب مربی خارجی هدایت تیم امید را برعهده بگیرد. البته باید بگویم افاضلی شرایط لازم را نسبت به خیلی های دیگر دارد زیرا هم مدرک بالای مربیگری داشته و هم پس از کار کردن با برانکو و دایی، تجربه لازم را در اختیار دارد.

کفاشیان اضافه کرد: قرار شد امیر قلعه نویی و مرتضی محصص هم بر کار تیم امید نظارت داشته باشند تا در این مدت که سرمربی خارجی انتخاب می شود کار به بهترین شکل پیش برود.

وی در مورد اینکه آیا اعضای کمیته فنی وظیفه تصمیم گیری دارند یا مشورت دارند اظهار داشت: من در مقطعی دیدم اعضای کمیته تیم های ملی بار فنی لازم را ندارند به همین دلیل تصمیم به تاسیس کمیته فنی گرفتم و از اعضا خواستم با خواندن آیین نامه در خصوص وظایف بحث و اظهار نظرکنند . اگر کمبودی در وظایف کمیته فنی وجود دارد آن را به ما اعلام کنند تا با تصویب در هیئت رئیسه فدراسیون وظایف جدید برای آنها در نظر بگیریم.

کفاشیان در مورد خداحافظی قلعه نویی از کمیته فنی خاطرنشان کرد: قلعه نویی قبلا اعلام کرده بود که نمی آید اما در این جلسه با صحبت هایی که شد تصمیش را تغییر داد قطعا این افراد باید حضور داشته باشند و با نظرات خود به موفقیت فوتبال کمک کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران برابر قطر تاکید کرد: این یک بازی تدارکاتی بود و تیم ملی نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسد ضمن اینکه از کمیته فنی هم خواسته ایم با دیدن این مسابقه نکات لازم را در خصوص بهتر شدن وضعیت تیم ملی ارائه کند.

وی با ابراز امیدواری از اینکه صد در صد حضور سعیدلو در پست نایب رئیسی ای اف سی می تواند برای آینده فوتبال مفید باشد، اظهار داشت: ما امیدوار شدیم ایشان برای رسیدن به این جایگاه رای بیاورند قطعا حضور ایشان باعث می شود حرکت بهتری در بعد بین المللی برای تیم ملی صورت گیرد. قطعا با حضور آقای سعیدلو در هیئت رئیسه ای اف سی من انتخاب نمی شوم ایرادی هم ندارد زیرا ما باید در کنار همدیگر فضای کاری مطلوبی را ایجاد تا هر کسی بیاید به موفقیت تیم ملی کمک کند.

کفاشیان در خصوص اعلام آمادگی سعیدلو به فدراسیون قطر برای کمک به برگزاری جام جهانی 2022 تصریح کرد: ما اعلام آمادگی کردیم در صورتی که فیفا تصمیم بگیرد برخی از بازیها را در شهرهای دیگر برگزار کند ایران به عنوان یکی از قدرتهای برتر آسیا این شایستگی را دارد که میزبان برخی از مسابقات باشد قطعا تا آن زمان از لحاظ زیرساختی و مسائل دیگری آمادگی برگزاری این دیدارها را خواهیم داشت.

وی در پایان در مورد اشتباهات بخشی زاده و داود رفعتی در دیدار ذوب آهن و مس و تصمیم فدراسیون در خصوص برخورد با آنها گفت: اجازه دهید آقای عنایت به ایران باز گردد تا در این خصوص بحث و بررسی لازم در کمیته داوران صورت گیرد ولی قطعا طبق مقررات با آنها برخورد خواهد شد.