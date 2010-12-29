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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۸

هشت مرکز برق در گلستان سیستم مدیریت خدمات مشترکان مجهز شدند

هشت مرکز برق در گلستان سیستم مدیریت خدمات مشترکان مجهز شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از استقرار سیستم جامع خدمات مشترکان در هشت مدیریت های اجرایی برق استان خبر داد.

ایوب پسرک لی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزد: عملیات اجرایی استقرار سیستم جامع خدمات مشترکان  در مدیریت های غرب گرگان، مینودشت، ترکمن، علی آباد کتول، کردکوی، بندرگز، رامیان و گنبد کاووس به اتمام رسیده است.

وی در خصوص مزایای این سیستم گفت: با راه اندازی این سیستم ضمن ارائه خدمات متنوع به متقاضیان و مشترکان، زمان ارائه خدمات به نامبردگان از جمله ایجاد سابقه الکترونیکی مشترکین جدیدالنصب و نیز صدور اولین صورت حساب آنها کاهش خواهد یافت.

پسرک لی همچنین اظهار امیدواری کرد این سیستم در سایر مدیریت های اجرایی استان همزمان با دهه مبارک فجر سال جاری راه اندازی و به بهره برداری خواهد رسید.

بیش از 483 هزار مشترک برق درگلستان وجود دارد.
 

کد مطلب 1220527

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