طرح غربالگری در استان قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد مقرر شد طرح غربالگری در چند مرحله در استان اجرا شود که در مرحله اولیه زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد و در مراحل بعدی اقشار دیگر جامعه غربال گری شوند.

اصغر حمزه ای معاون برنامه ریزی استانداری در این جلسه اظهار داشت: در طرح جامع سلامت موضوع غربالگری پیش بینی شده است که در مراحل اولیه آن و در هرمرحله یک هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد استان تحت پوشش این طرح قرار می گیرند.

حمزه ای افزود: از سال 90 نیز 230 هزار نفر جمعیت هدف در استان که از دانش آموزان هستند غربالگری می شوند.

وی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد با برنامه ریزی او همکاری دستگاههای اجرایی در سال های آینده این طرح را به کل جمعیت استان تعمیم دهیم تا سلامت جامعه را تضمین کنیم.

در این جلسه سیروس صابری معاون سیاسی، امنیتی استانداری نیز طی سخنانی از دستگاههای اجرایی استان خواست تا طرح هایی را که با موضوع ارتقاء شاخص های فرهنگی تهیه کرده اند تکمیل کرده و در اسرع وقت به دبیرخانه کارگروه بانوان و خانواده استانداری ارائه کنند.

در ادامه این جلسه در خصوص ضرورت غربالگری زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد در سطح استان و در صورت لزوم تشخیص بیماری و تکمیل مراحل درمانی آنها؛ تکمیل مجموعه ورزشی بانوان منطقه پونک و تکمیل و راه اندازی فرهنگ سرای مادر و بانوی شهر تا 22 بهمن سال جاری توسط مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مطرح و تصمیمات مناسبی از لحاظ تأمین بودجه برای آنها اتخاذ شد.

در این جلسه همچنین توسط مدیرکل تربیت بدنی، گزارشی از روند تکمیل و ساخت مجموعه ورزشی بانوان منطقه پونک ارائه شد.