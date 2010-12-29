به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر آدوسی معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اعلام این خبر افزود: این قصه‌گویان از میان 17 قصه‌گوی خارجی که برای شرکت در جشنواره اعلام آمادگی کرده‌اند، انتخاب خواهند شد.

جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی امسال طی روزهای 30 بهمن تا 3 اسفند در شهر بندرعباس برگزار می‌شود و از روز 18 دی رقابتهای قصه‌گویان ایرانی در مرحله‌ منطقه‌ای این جشنواره در پنج استان کشور آغاز خواهد شد.

معاون فرهنگی کانون که در نشست هم‌اندیشی چهاردهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی سخن می‌‌گفت یادآور شد: رقابتهای جشنواره در 5 بخش مقاله برتر، قصه‌گویی آزاد، برگزیده برگزیدگان، قصه‌گویان کانونی و قصه‌گویان بین‌المللی صورت می‌گیرد.

رئیس جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون افزود: کتاب 12 دوره گذشته این جشنواره که شامل قصه‌گویی قصه‌گویان استانی، منطقه‌ای و کشوری، قصه‌های برگزیده و بیانیه‌های هیئت داوران است همزمان با برگزاری جشنواره در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

آدوسی همچنین گفت: سه کتاب با گویشهای استانهای گیلان، یزد و فارس (از هر استان 4 گویش و از هر گویش دو قصه) در دست انتشار است که در چهاردهمین جشنواره ارائه می‌شود.

معاون فرهنگی کانون در پایان تأکید کرد: قصه‌گویی یک واسطه تربیتی مهم است و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از مهمترین سازمانهایی است که در این حوزه حرفهایی برای گفتن دارد.

در ادامه این نشست مرتضی حیدری مدیر هماهنگی امور استانهای کانون ضمن ارائه گزارشی از برگزاری جشنواره‌های استانی یادآور شد: رقابتهای منطقه‌ای چهاردهمین جشنواره قصه‌‌گویی کانون از 18 تا 27 دی در پنج استان کشور برگزار می‌شود و برندگان این مرحله به رقابتهای نهایی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون راه خواهند یافت.

به گفته‌ وی از میان 1059 شرکت کننده در این جشنواره 824 نفر به رقابتهای استانی راه یافته‌اند و در نهایت 137 نفر در رقابتهای منطقه‌ای شرکت خواهند کرد.

دبیر جشنواره قصه‌گویی توضیح داد: جشنواره‌های منطقه‌ای به ترتیب روزهای 18 تا 20 دی در آذربایجان غربی، 20 تا 22 دی همزمان در دو استان ایلام و سمنان، 22 تا 23 دی در استان کرمان و شهر بم و 25 تا 27 دی در استان چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد شد.

حیدری همچنین گفت: در بخش مقاله‌نویسی 55 مقاله به دبیرخانه ارسال و 32 مقاله در مرحله استانی برگزیده شد و در مرحله منطقه‌ای از هر منطقه 1 مقاله از بین مقاله‌ها انتخاب و به مرحله کشوری راه پیدا خواهد کرد.

قصه‌گویی با موضوع وقایع، شخصیت‌ها، ارزشها و مفاهیم ایرانی، اسلامی و قصه‌گویی از فرازهایی از زندگی پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) در سه بخش ولادت تا بعثت، بعثت تا هجرت و هجرت تا رحلت محورهای اصلی قصه‌های قصه‌گویان است.

چهاردهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی همزمان با میلاد رسول مکرم اسلام(ص) و هفته‌ وحدت در شهر بندرعباس برگزار خواهد شد.

