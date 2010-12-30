کریمی: گرایش نخبگان به ثروت و قدرت ریشه حوادث پس از انتخابات 88 بود

جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص فرآیند شکل گیری حوادث پس از انتخابات 88 و واقعه تلخ عاشورای 88، گفت: شکل گیری این وقایع بر می گردد به طول دوران انقلاب و 30 سال گذشته و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری این حوادث خلق الساعه نبود بلکه 30 سال فتنه در کشور وجود داشت و در انتظار ضربه زدن به نظام و انقلاب بود.

وی افزود: اگر بخواهیم ریشه های این جریان را بررسی کنیم متوجه می شویم این واقعه مانند حوادث صدر اسلام است و در آن مقطع نیز پیامبر بعد از آنکه امت به مال دنیا دسترسی پیدا می کنند می فرمایند که همین مال دنیا امت را دچار فتنه می کند.

نماینده مشهد گفت: فتنه در کشور ما نیز اینگونه شکل گرفت چرا که گرایش جمعی از مسئولان و خواص و دولتمردان و نمایندگان به مال دنیا زیاد شد.

وی با بیان اینکه گرایش به مال دنیا از دوران سازندگی و پس از پایان جنگ اتفاق افتاد، افزود: در آن زمان مسئولان ترجیح دادند به جای خط نام اسلام و حفظ ارزش ها صحنه زندگی مردم را تغییر دهند و گرایش به دنیا و زینت های دنیا و ثروت های باد آورده که انسان را غافل می کنند را باب کردند.

وی افزود: این گرایشات به دنیا و ثروت های بادآورده مسئولان را از ایمان به خدا و ایمان به اسلام دور کرد و به زمانی رساند که دیگر مردم با بیداری و آگاهی فامیل های ثروت و خانواده های قدرت را حذف کردند. آن زمان بود که این افراد شروع به نعره زدن کردند و این نعره ها خودش را در فتنه 88 نشان داد.

وی گفت: ریشه حوادث سال 88 را باید در مسئولان، نخبگان و دست اندرکاران سیاست جستجو کرد.

کریمی قدوسی 9 دی ماه را روزی خواند که مردم با فطرت های پاک خود به مسئولانی که گرفتار تعلقات دنیا بودند نه گفتند و با فامیل ثروت و خانواده قدرت همراه نشدند و زمانی که ندای رهبر را شنیدند و تحلیل ایشان را از فتنه را درک کردند بر خود تکلیف دانستند که به میدان بیایند و در مقابل باطل بایستند.

نماینده مشهد یادآور شد 9 دی تجلی حضور مردم است به این معنی که هر گاه در طی این 30 سال عرصه بر انقلاب تنگ شده است با حضور خود این عرصه را گشوده اند و گره های اسارت را از دستان ملت و خودشان گشودند.

وی افزود: مردم در 9 دی ماه تلاش 30 ساله دشمنان انقلاب را یکجا سرکوب کردند و حقیقتا حماسه ای بزرگتر از حماسه 8 سال دفاع مقدس آفریدند.

کریمی قدوسی در بیان اینکه چه اقشاری در این حماسه شرکت کردند گفت: تمام اقشار و هر آنکس که دل در گرو انقلاب و اسلام داشت در این حماسه بزرگ شرکت کرد.

وی در بیان اینکه عوامل داخلی و خارجی تا چه میزان در وقوع حوادث تلخ عاشورای 88 موثر بودند گفت: وقایع تلخ عاشورای 88 ریشه در جریانات و احزاب داخلی داشت که پایه گذاری آنها برای کسب قدرت بوده است.

وی ادامه داد: در واقع این احزاب زمینه لازم را بوجود آوردندتا دشمنان خارجی ما بتوانند در این بستر به اهداف خود برسند.

وی افزود: در عاشورای 88 احزاب اصلاح طلب زمینه را برای جریان های تجدید نظر طلب و شخصیت هایی که در طول سالیان گذشته پرورش داده بودند فراهم کردند و آمریکا و نخست وزیر صهیونیستی نیز و همه کسانی که به دشمنی سرسختانه با انقلاب معروف بودند در صحنه حضور پیدا کردند و خواستار فروپاشی جمهوری اسلامی شدند.

وی مقصران اصلی حوادث پس از انتخابات و عاشورای سال 88 را کسانی دانست که فرصت سوء استفاده به دشمنان نظام را دادند.

وی در بیان اینکه روز عاشورا کجا بوده است و چگونه از وقایع باخبر شده است گفت: عاشورای 88 مشهد بودم اما زمانی که شنیدم این اتفاق رخ داده احساس بسیار بدی داشتم و با خودم گفتم چرا در کشوری که معروف به کشور امام حسین است و مردم قرنها است که چنین روزی را بزرگ می شمارند و افسوس می خورند که چرا در آن زمان نبودند تا حسین بن علی (ع) را یاری بدهند باید چنین اتفاقی بیفتد.

وی ادامه داد: 9 دی ماه نیز همزمان با مردم مشغول مصاحبه و تحلیل مسائل عاشورا بودم.