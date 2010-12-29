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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

50 پوستر عاشورایی در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تولید شد

50 پوستر عاشورایی در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تولید شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 50 پوستر عاشورایی توسط هنرمندان تجسمی و عکاس استان در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد تولید شد.

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: از این تعداد 25 اثر عکس از هنرمندان عکاس و 25 اثر گرافیکی از هنرمندان گرافیست استان است.

وی بیان کرد: این آثار در قطع 50 در70به چاپ رسیده و به زودی نمایشگاهی از آنها در نگارخانه حوزه هنری استان دایر می شود.

محمدی عنوان کرد: همچنین یک پوستر عکس نیز در قطع 50 در 70 و تیراژ دو هزار نسخه از گلزار شهدای روستای "ده برآفتاب" شهرستان بویراحمد در حوزه هنری استان تولید و چاپ شده است.

وی هدف از تولید چاپ این آثار را ترویج فرهنگ عاشورایی و ایثار و شهادت در جامعه عنوان کرد.

محمدی یادآور شد: ابتدای سال جاری نیز شش هزار پوستر با موضوع مادر، فرهنگ انتظار و حرم مطهر بی بی حکیمه(س) خواهر امام رضا(ع) در این حوزه تولید شد.

کد مطلب 1220537

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