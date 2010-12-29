42 درصد از مردم ایلام در بخش کشاورزی اشتغال دارند

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از مجموع 330 هزار هکتار کل زمین‌های قابل کشت استان، 230 هزار هکتار زیر کشت محصولات زراعی و باغی است.

وی اظهار داشت: از این میزان زمین زیر کشت 29.5 درصد آبی و مابقی دیم است و 2.5درصد به کشت باغی و 97.5 درصد به زراعت‌های سالانه اختصاص دارد .

شهبازی میزان کل تولید محصولات زراعی و باغی استان را 826 هزار و 51 تن در سال اعلام کرد و افزود: میزان کل تولیدات دامی استان 124 هزار و 895 تن، میزان تولید سالانه شیر 82 هزار و 913 تن، تعداد واحدهای مرغداری گوشتی استان 236 واحد، تعداد واحدهای گاوداری شیری و پرواربندی گوساله 966واحد و تعداد گلخانه های موجود استان 81 واحد است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان با اشاره به اینکه از هر سه نفر ایلامی یک نفر مستقیم و یک نفر غیر مستقیم در بخش کشاورزی و دامپروری فعالیت می‌کنند، گفت: 42 درصد از مردم استان در بخش کشاورزی اشتغال دارند و 38 درصد جمعیت شاغل استان به طور مستقیم و غیرمستقیم به منابع طبیعی وابسته‌اند.