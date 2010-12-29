تدوین نظام جدید گزینش اساتید در دانشگاه جامع علمی کاربردی

عبدالرسول پورعباس در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: در قالب سیستم جدید، جذب اساتید شبکه ای شده و اعضای هیئت علمی مورد نیاز با افزایش اختیارات استان ها به صورت محلی گزینش خواهد شد.

وی افزود: همچنین در این سیستم، ملاک انتخاب اساتید ترکیبی از مدرک تحصیلی و تخصص و مهارت متقاضی خواهد بود تا ایده ایجاد نظام آموزش مهارت محور تحقق یابد.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی نگرانی برخی از علما در خصوص تعهد اساتید دانشگاهی را بجا دانست و افزود: تلاش می شود با طراحی و اجرایی کردن سیستم جدید گزینش اساتید، این موضوع بیش از گذشته مورد توجه قرارگیرد.

پورعباس در عین حال گفت: با توجه به اینکه اساتید و مدرسان دانشگاه های جامع علمی کاربردی در محیط کار بوده اند هماهنگ تر از مدرسان دانشگاه های ارائه کننده آموزش های نظری با جامعه حرکت می کنند و مشکل خاصی در این زمینه احساس نمی شود.

وی افزود: باید راه نفوذ بیگانگان را که محیط دانشگاهی یکی از مجاری اصلی دشمنان برای نفوذ در قالب جنگ نرم هست، بسته شود تا توطئه کسانی که نیت سوئی دارند، نقش بر آب گردد.