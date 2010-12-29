مصرف خودسرانه دارو توسط مبتلایان به آسم خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین نجمی با اعلام اینکه بیماریهای تنفسی مثل آسم و آلرژی تحت تاثیر عوامل محیطی مانند آلودگی هوا، دودسیگار و مصرف گروهی از مواد غذایی تشدید می‌شود، اظهارداشت: آسم از جمله بیماریهای شایع است که برای تمامی گروههای سنی از شیرخوارگی تا کهولت، مشکلات زیادی ایجاد کرده و این بیماری در میان گروههای سنی مختلف به خصوص کودکان افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: فرزندانی که والدین آنها مبتلا به بیماری آسم و یا سابقه فامیلی آلرژیهای فصلی و اگزما را داشته باشند برای گرفتن آسم مستعدتر هستند.

نجمی بهترین راه کاهش علائم آسم و آلرژی را شناسایی مواد حساسیت ‌زا دانست و گفت: پیشگیری از مواد حساسیت ‌زا و مواردی همچون گرد و غبار، آلودگی هوا و مصرف گروهی از مواد غذایی، بهترین راه برای جلوگیری از بروز حملات آسم است.

به گفته وی، افزایش تعداد تنفس، خس خس سینه، گرفتگی سینه، سرفه و تولید خلط از علایم بیماری آسم است.

رئیس اداره آسم و آلرژی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه داروهای ضدآسم گوناگون است و برای استفاده از هرکدام باید کار کرد آن را شناخت، تصریح کرد: بسیاری از افراد مبتلا به آسم داروها را خودسرانه و بدون نظارت پزشک استفاده می‌کنند که این امر باعث حاد شدن این بیماری در افراد می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استعمال داروهای ضد آسم از طریق استنشاق به نظر خیلی ساده است اما در حقیقت این چنین نیست. اگر در مصرف این نوع دارو اشتباهی صورت گیرد در خیلی از موارد حاد و خطرناک شدن بیماری را در پی خواهد داشت به همین منظور تعلیم دادن در زمینه این که داروهای آسمی را بشناسند و طریقه درست مصرف کردن دارو را بدانند در بهبودی این بیماران مؤثر است و همچنین موفقیت درمان آسم رابطه مستقیم با پذیرش دارو و عمل صحیح به توصیه‌ های پزشک را دارد.