عدم وجود یک موسسه در معرفی اختراعات از مشکلات مخترعان کرمانشاه است

وحید سهیلی آرا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه دیگر مشکلات مخترعین در استان را در ارائه طرح هایی پژوهشی عنوان کرد و اظهار داشت: عدم وجود مشاور در میانبر کردن مسیر پرپیچ و خم وطاقت فرسای مخترعین، بی توجهی به اجرایی شدن اختراعات و طولانی شدن مراحل ثبت اختراع از مشکلات مخترعین استان کرمانشاه است.

این دانشجوی مهندسی الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در خصوص معرفی اختراعات خود،گفت: سیستم کنترلی و حفاظتی منازل با قابلیت کنترل منزل در غیاب مالک، سیستم تشخیص رنگ خاک با قابلیت تشخیص مواد آلی، سیستم ذخیره کننده اطلاعات پرواز با قابلیت اطلاعات هواپیما درگیرنده بسیار قوی قابل نصب در برج مراقبت وسیستم صندوق نامه الکترونیکی با قابلیت ثبت ورود قبوض و نامه ها به درب منازل تعدادی از طرح های اختراع شده است.

سهیلی آرا افزود: موتور پالس جت شبیه" موتوربمب افکن ساخته کشور آلمان" برای نخستین بار در استان کرمانشاه، هلیکوپترمین یاب با قابلیت شناسایی مناطق آلوده به مین و سیستم تایمر مواد غذایی با قابلیت هشدار به مصرف کننده ازدو تا 10 روز قبل از انقضاء مواد غذایی از دیگر طرح های اتمام شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: سویچر هارد کامپیوتر با قابلیت نصب دریک کامپیوتر با انجام کاردو کامپیوتر و سیستم محافظCT و ترانسدیوسر با قابلیت اندازه گیری جریان برق از دیگر دستاوردهای پژوهشی است.

سهیلی آرا با بیان اینکه هلیکوپتر مین یاب در حال حاضر در این نمایشگاه درمعرض دید علاقمندان است، افزود: طرح های سویچرهارد کامپیوتر و دستگاه محافظCT و تراسدیوسردر جشنواره فن آفرینی و زاگرس سال 89 جزو طرح های نیمه نهایی برگزیده شد.