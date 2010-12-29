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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

حایری شیرازی:

فداکاری مردم عامل بصیرت شد

فداکاری مردم عامل بصیرت شد

اراک - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه هوشیاری و آگاهی آحاد مردم ایران در جریان فتنه سال گذشته سد محکمی در برابر جریان نفاق بود گفت: این فداکاری مردم عامل بصیرت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک آیت الله حائری شیرازی صبح چهارشنبه در سالن ورزشی برق باختر استان مرکزی پیروی از فرامین رهبر را پیروی از امام زمان دانست و افزود: مردم ایران اسلامی بصیر و به مسائل روز بینا هستند زیرا اگر مردم بصیر نباشند نه زندان و نه اعدام مسئله ای را حل نمی کند.

وی داشتن بصیرت مردم را مصداق آیه واعتصموا بحبل الله دانست و تصریح کرد: بصیرت یعنی اینکه همانطور که با امام جماعت حرکت می کنیم با رهبر هم حرکت کنیم و پشتیبان ولایت فقیه باشیم.

عضو مجلس خبرگان با اشاره به اینکه امام خمینی (ره)  بحث ولایت فقیه را مطرح کرد، گفت: مادر همه زندگی خود شاهد فداکاری مردم بودیم همین فداکاری مردم بود که باعث گمراه نشدن مردم در وادی منافقان شده است.

کد مطلب 1220552

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