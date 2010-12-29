شش هزار تن جو یارانه ای میان مرغداریهای بوشهر توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نوذر منفرد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام سیاستهای حمایتی دولت در هدفمندی یارانه ها از کشاورزان استان بوشهر اظهار داشت: همچنین گندم یارانه ای برای مرغداریها به نرخ هر کیلوگرم 175 تومان میان مرغدرایهای استان توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های کوتاه و بلند مدت حمایتی دولت ویژه بخش کشاورزی استان بوشهر، گفت: برنامه های کوتاه مدت در استان بوشهر شامل پیگیری و اقدام برای تامین نفت گاز مورد نیاز زیربخشهای زراعت، باغبانی، دام، طیور و شیلات به نرخ هر لیتر یک هزار و 500 ریال و تخصیص 500 هزار لیتر گازوئیل برای مرغداریهای استان بوشهر است که انجام شده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: براساس سیاست ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی نرخ سوخت گازوئیل برای مرغداریها، گلخانه ها و پرورش دهندگان قارج 165ریال در هر لیتر حواله صادر و با اخذ تعهد پرداخت در موعد مقرر اقدام می شود و ما به التفاوت نرخ یاد شده (یک هزار و 335ریال برای هر لیتر) با مهلت 15روزه از تحویل گیرندگان تعهد گرفته می شود .

منفرد در خصوص اقدامات بلند مدت نیز گفت: اجرای طرح الگوی کشاورزی حفاظتی در سطح یک هزار و 288 هکتار با اعتبار 1.9 میلیارد ریال، طرح اجرایی کشاورزی حفاظتی در سطح پنج هزار و 48 هکتار با اعتبار 1.7 میلیارد ریال ، بهینه سازی مصرف سوخت در پنج واحد گاوداری با اعتبار 1.5 میلیارد ریال، بهینه سازی مصرف سوخت در 52 واحد مرغداری با اعتبار 79 میلیارد ریال، جایگزینی 108 دستگاه تراکتور و کمباین با اعتباری معادل 42.1 میلیارد ریال، تامین تسهیلات سوخت برای دو هزار و261 فروند شناورهای دیزلی و بنزینی جمعا به میزان 16 میلیارد و 200 میلیون ریال از اقدامت بلندمدتی است که انجام خواهد شد.