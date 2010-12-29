حمایت از شرکتهای خصوصی حمل و نقل ریلی در دستور کار قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، ناصر کرمی در جریان بازدید از اداره کل راه آهن اراک با اشاره به رفع مشکلات تعمیرات دیزل و واگن افزود: راه آهن کلیه کارهای تصدی گری را در بخش تعمیرات واگن و لکوموتیو واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه، حمل و نفل ریلی دارای ایمنی زیادی نسبت به سایر وسائل حمل و نقل است، گفت: امید می رود لکوموتیو ها نیز در سال آتی به صورت فروش، اجاره زمانی و یااجاره به شرط نملیک به بخش خصوصی واگذار شود.

کرمی خاطر نشان کرد: حمل و نقل ریلی ظرفیت مناسبی برای حضور جدی تر در توسعه کشور و ایفای نقش در حمل و نقل دارد.

در این بازدید دکتر کرمی به همراه مدیر کل راه آهن اراک از ادارات سیر و حرکت، سازمان قطار نجات، قسمت های مختلف اداره ناوگان،سایت تعمیرات دیزل(شرکت لکوموتیو رانان پیشگام تهران)، تعمیرات واگن، شرکت های احیا صنعت در اراک و از قسمت های مختلف کارخانجات برفره در ایستگاه سمنگان و شرکت بینا صنعت و دقیق ریل در منطقه صنعتی خیر آباد بازدید کرد.



