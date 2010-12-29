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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۳۶

حمایت از شرکتهای خصوصی حمل و نقل ریلی در دستور کار قرار دارد

حمایت از شرکتهای خصوصی حمل و نقل ریلی در دستور کار قرار دارد

اراک - خبرگزاری مهر: معاون ناوگان حمل و نقل ریلی رجاء گفت: حمایت از شرکت های خصوصی در حوزه حمل و نقل ریلی بر اساس نظرات راه آهن در دستو ر کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، ناصر کرمی در جریان بازدید از اداره کل راه آهن اراک  با اشاره به رفع مشکلات تعمیرات دیزل و واگن افزود: راه آهن کلیه کارهای تصدی گری را در بخش تعمیرات واگن و لکوموتیو واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه، حمل و نفل ریلی دارای ایمنی زیادی نسبت به سایر وسائل حمل و نقل است، گفت: امید می رود لکوموتیو ها نیز در سال آتی به صورت فروش، اجاره زمانی و یااجاره به شرط نملیک به بخش خصوصی  واگذار شود.

کرمی خاطر نشان کرد: حمل و نقل ریلی ظرفیت مناسبی برای حضور جدی تر در توسعه کشور و ایفای نقش در حمل و نقل دارد.

در این بازدید دکتر کرمی به همراه مدیر کل راه آهن اراک از ادارات سیر و حرکت، سازمان قطار نجات، قسمت های مختلف اداره ناوگان،سایت تعمیرات دیزل(شرکت لکوموتیو رانان پیشگام تهران)، تعمیرات واگن، شرکت های احیا صنعت در اراک و از قسمت های مختلف کارخانجات برفره در ایستگاه سمنگان و شرکت بینا صنعت و دقیق ریل در منطقه صنعتی خیر آباد بازدید کرد.

 
 

کد مطلب 1220568

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