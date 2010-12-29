حماسه 9 دی روز تجدید پیمان با امام و خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهردر تبریز، در این بیانیه آمده است: مردم همیشه در صحنه آذربایجان در هشتم دی ماه 1388 ومردم ایران اسلامی در نهم دی ماه در سراسر کشور، در پاسخ حرمت شکنان روز عاشورا و ایادی فتنه و خواص بی بصیرت، عاشورایی دیگر آفرید.

بیانیه خاطر نشان کرده است: درخلق حماسه حضور میلیونی و همواره ماندگار نهم دی ماه سال گذشته بی تردید تجلی اراده مردم و دست یاری حضرت حق، روح ولایت و روح حضرت حسین بن علی (ع) در لحظه لحظه آن احساس می شد.

این بیانیه آورده است: این حرکت الهی و عظیم امت اسلامی در نهم دی سال 88 سندی گویا بر رویش های انقلاب اسلامی و ثبوت ایمان و پیوند ناگسستنی امت با اسلام و قرآن و امام و شهدا و لبیک بر ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

این حماسه جوششی عظیم بود که توطئه های از قبل طراحی شده بدخواهان و معاندان را خنثی کرد.

بیانیه ذکر کرده است: این حرکت عظیم تداوم گرم و پرحرارت انقلاب را با قدم هایی استوار و فریادهای پرخروش به جهان بشریت ارمغان داد که امید است، کشتی انقلاب اسلامی را از طوفان فتنه ها و فتنه گران وابسته به استکبار به سلامت به سر منزل مقصود و ساحل نجات رساند و برای جهان شمولی آن، این امانت الهی را به دست صاحب اصلی انقلاب اسلامی حضرت بقیه الله الاعظم (عج) خواهد سپرد .

در ادامه آمده است: بدینوسیله از ایثارگران عزیز که برای تحقق آرمانهای نظام مقدس اسلامی جان و مال خود را فدا کرده اند و از مردم شریف استان دعوت می شود با حضور خود در تجمع روز نهم دیماه که روز تجلی بصیرت امت اسلامی و ابراز انزجار از حرمت شکنان عاشورای سال گذشته است با شهیدان عزیز و امام شهیدان تجدید میثاق کرده و به استکبار جهانی و ایادی داخلی آن نشان دهند که مردم آگاه و مبارز آذربایجان همواره پشتبیان ولایت و آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی است.