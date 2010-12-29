عملکرد نیروی انتظامی باید مبتنی بر پژوهش باشد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح اللهی ظهر چهارشنبه در نشست علمی بررسی نقش پژوهش و تحقیقات کاربردی در امنیت پایدار افزود: ایجاد فضای با نشاط و آرام اجتماعی که در آن همه افراد برای تداوم استقلال ملی تلاش می کنند، نتیجه عملکرد مبتنی بر پژوهش پلیس در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر در نیروی انتظامی به مقوله تحقیق و پژوهش در حوزه های مختلف به صورت بنیادین و کاربردی توجه شده، بیان داشت: این امر باعث بروز موضوع پژوهش در بدنه نیروی انتظامی و دانشکده های تخصصی آن شده و سر منشا بسیاری از تحولات خواهد شد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه طی10 سال گذشته با انجام طرحهای پژوهشی و شناسایی نقاط ضعف و قوت در نیروی انتظامی چهره پلیس در کشور بازسازی شده، اظهار داشت: افزایش محبوبیت پلیس در جامعه مرهون فعالیت نیروهای پژوهش محور تربیت یافته در دانشکده های پلیس است.

فتح اللهی ضمن تشریح موضوع پژوهش و تحقیق از دیدگاه علمی و اسلامی، خاطر نشان کرد: متاسفانه در گذشته مقوله پژوهش به عنوان یک امر تفننی، گاهی فانتزی و حاشیه ای تلقی می شد که امروزه همگان بر این امر واقف بوده که مطالعه و بررسی پدیده های اجتماعی بر اساس پژوهش دستاوردهای مطلوبی را به وجود آورده است.

این مسئول با اشاره به اینکه تکنولوژی های پیشرفته در حوزه تحقیق و پژوهش با ایجاد امکانات جدید زمینه ارتقای کارکردها را فراهم می کنند، افزود: امروز شکاف بین کشورها بر اساس دستیابی به علوم و تکنولوژی های جدید ایجاد شده که این فاصله ها هر روز به صورت تصاعدی در حال افزایش هستند.

وی پرورش انسانهای متفکر، فراهم کردن زمینه خلاقیت و تولید علم، مجهز شدن به قدرت تحلیل و پردازش داده ها و بهره مند شدن از بصیرت را از مهمترین پیامدهای پرداختن به مقوله پژوهش عنوان کرد و گفت: پژوهش زیربنای برنامه ریزی بوده که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این آیین از تعدادی از پژوهشگران مرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اهدای لوح تقدیر شدند.