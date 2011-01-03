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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

افزایش 100در صدی پروژه های تحقیقاتی در آبفای استان مرکزی

افزایش 100در صدی پروژه های تحقیقاتی در آبفای استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی افزایش 100در صدی پروژه های تحقیقاتی در آب و فاضلاب استان مرکزی خبر داد و گفت: در حال حاضر این شرکت 10 پروژه تحقیقاتی در دستور کار خود دارد.

عبدالرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پنج پروژه تحقیقاتی در این شرکت در دست اجرا و پنج پروژه تحقیقاتی نیز در دست داوری است.

 مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ضمن اشاره به بودجه تحقیقاتی شرکت و روند افزایشی آن از سال 86 تا سال 89 گفت: در سال 86 بودجه تحقیقاتی شرکت 160 میلیون ریال بوده که این رقم در سال 88 به  یک میلیارد ریال  و در سال 89 به دو میلیارد ریال رسیده است.
 
 وی در ادامه اظهار داشت: به منظور ارتقاء سطح علمی و همچنین بر طرف نمودن مسایل و مشکلات شرکت از طریق تعریف پروژه های تحقیقاتی کاربردی ، سالیانه یک درصد از درآمدهای جاری شرکت صرف تحقیقات می شود .
 
 مهندس خلیلی ضمن اشاره به مقالات ارائه شده توسط کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی افزود: تا کنون هشت مقاله از سوی کارکنان این شرکت در کنفرانس ها و  همایش  های علمی ارائه شده است .
 
 مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ضمن ارائه عناوین پایان نامه های دانشجویی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی را در سال 89 ارائه کردند اظهارداشت:  دانشجویان علاقمند به تحقیق در این بخش می توانند با این شرکت همکاری کنند.
کد مطلب 1220589

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