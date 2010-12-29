.به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد ناطقی در گفتگو با ستاد خبری بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر درباره بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاعرسانی این رویداد سینمایی بیان کرد: این مسابقه در سه بخش فیلمهای تبلیغاتی (آنونس و تیزر)، عکس (عکسهای فیلم و پشت صحنه) و گرافیگ (پوستر فیلم و گرافیک محیطی) برگزار میشود که کلیه فیلمهایی که از سال 88 تاکنون اکران شدهاند، میتوانند در این بخش شرکت کنند.
وی همچنین به فیلمهایی که پروانه نمایش دارند اما تاکنون فرصت اکران پیدا نکردهاند، اشاره کرد و گفت: فیلمهایی که در جشنواره سال گذشته حضور داشتند، مجوز اکران گرفتهاند اما هنوز موفق به نمایش عمومی نشدهاند، نیز میتوانند متقاضی شرکت در بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاعرسانی باشند و آثارشان مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد. این تصمیم برای این در نظر گرفته شده که حق هنرمندی ضایع نشود و فرصت حضور در جشنواره از سازندگان چنین فیلمهایی گرفته نشود.
ناطقی درباره نحوه ارسال آثار گفت: به منظور سرعت در اجرای برنامههای از پیش تعیین شده، پس از تکمیل فهرست فیلمهای ارسالی به دفتر جشنواره سال قبل و استخراج نام و اطلاعات هنرمندان مرتبط با موضوع مسابقه، با ارسال قوانین و مقررات مسابقه طی دعوتنامه رسمی نسبت به دریافت آثار آنان اقدام خواهد شد. از این رو با توجه به فهرستی که از فیلمهای اکران شده در اختیار داریم، فرم و دعوتنامه رسمی شرکت در این بخش به طور مستقیم برای کارگردانان، عکاسان، طراحان پوستر، سازندگان تیزر و ... توسط جشنواره ارسال و همه جزئیات و شرایط برای آنان توضیح داده میشود.
دبیر بخش مسابقه مواد تبلیغی و اطلاعرسانی این دوره از جشنواره فیلم فجر این اقدام را احترام به هنرمندان خواند و افزود: به خواست خودمان این روند اطلاعرسانی و شرکت در جشنواره برنامهریزی شد تا فرصتی ایجاد کنیم هنرمندان راحتتر، بدون دغدغه و مراجعه به سایت فرم را درب منزل خود دریافت کنند.
ناطقی همچنین به نحوه ارسال آثار اشاره کرد و گفت: در این دعوتنامه عنوان شده است که در صورت مهیا شدن آثار، هنرمند آمادگی خود را برای شرکت و حضور در جشنواره اعلام کند تا ما خود آثار را از آنها به طور مستقیم دریافت کنیم. هنرمندان نیازی به مراجعه به دبیرخانه ندارند.
وی 15 دی را آخرین زمان مهلت ارائه آثار اعلام کرد و گفت: هنرمندان تا نیمه اول دی فرصت دارند تا آثار خود را در اختیار ما قرار دهند تا بلافاصله پس از آن مرحله انتخاب و داوری آغاز شود. انتخاب و داوری آثار توسط یک هیئت پن نفره که هر یک در بخشهای مختلف تخصص دارند، انجام میشود.
بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به دبیری مهدی مسعودشاهی، از 16 تا 26 بهمن در تهران برگزار میشود.
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