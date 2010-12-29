شبکه آبیاری دز و دانشگاه آزاد دزفول تفاهمنامه امضا کردند

غلامرضا صفرنژادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، رئوس موضوعات توافق شده بین دو طرف را استفاده از تواناییهای دانشگاه و شرکت در راستای اجرای پروژه های تحقیقاتی آموزشی، برگزاری نشستهای علمی مشترک، فراهم کردن امکانات کارآموزی دانشجویان فنی در شرکت، تسهیل بازدیدهای علمی دانشجویان از تاسیسات شبکه های آبیاری و همکاری در تاسیس مرکز رشد فناوری شمال خوزستان اعلام کرد.

وی ادامه داد: در این تفاهمنامه توافق شده که با در اولویت قراردادن عناوین تحقیقاتی پیشنهادی مشترک از امکانات فنی و آموزشی دو طرف استفاده بهینه شده و مقالات علمی حاصل از نتایج پروژه های تحقیقاتی با نام مشترک دانشگاه آزاد اسلامی دزفول و شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان در مجامع علمی ارائه شود.



مدیر عامل شرکت آبیاری شمال خوزستان افزود: کارشناسان شرکت و دانشجویان دانشگاه می توانند در راستای این تفاهمنامه از کتابخانه ها، فیلمها و منابع علمی یکدیگر استفاده کنند.



صفرنژادی اظهار امیدواری کرد: با اجرای تحقیقات کاربردی مشترک در راستای توسعه و آبادانی منطقه گامهای موثری برداشته شود.



به گفته وی، در فروردین ماه سال جاری، مدیران ارشد این دو مجموعه علمی و فنی طی نشستی مشترک توافق کردند تفاهم نامه همکاری منعقد کنند.



مدیرعامل شرکت آبیاری شمال خوزستان تاکید کرد: هم اکنون در شرکت آبیاری شمال خوزستان 86 کارشناس در گرایشهای مختلف رشته های مهندسی عمران و کشاورزی مشغول به کار هستند.