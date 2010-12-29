همایش ملی "مدیریت شهری و عملکرد" در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی شهردار ساری پیش از ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی مدیریت شهری و مدیریت عملکرد با رویکرد مدیریت استراتژیک گفت: توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که جزء سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنج ساله توسعه چهارم کشور است بدون بکارگیری تکنیک های توسعه شهری ممکن نیست.

وی شناسایی و بکارگیری این تکنیک ها را یک نیاز استراتژیک دانست و افزود: تلفیق دو مفهوم مدیریت عملکرد و مدیریت شهری با رویکرد مدیریت استراتژیک، می تواند توان رقابتی دستگاه های اجرایی را بهبود داده و هزینه های عملیاتی را کاهش دهد.

شهردار مرکز استان یادآور شد: امکان کنترل بر پیاده ساززی سیاست ها و استفاده از منابع ، ایجاد فرصت های برابر برای شهرهوندان و در نهایت توسعه مدیریت شهری از دیگر ضرورت های استفاده از این استراتژی است.

وی با اشاره به اینکه رشد سریع شهرنشینی ناشی از مهاجرت و همچنین افزایش طبیعی جمعیت شهر مشکلاتی در رائه خدمات متناسب با میزان افزایش جمعیت شهری به وجود آورده تصریح کرد: این مسئله یکی از موانع اصلی اجرای وظایف و ارائه خدمات کافی به شهروندان است.

حجازی افزود: کارکرد مدیریت عملکرد و تاثیر آن بر مدیریت شهری کازآمد به عنوان نهاد مدیریتی فراگیر و درگیر با موضوع ها و پدیده های بسیار گسترده و متنوع شهر و نشینی ضروری است تادستیابی به توسعه امسانی پایدار در شهر میسر شود.

وی در بیان اهداف نخستین همایش همایش ملی مدیریت شهری و مدیریت عملکرد با رویکرد مدیریت استراتژیک خاطرنشان کرد: شناسایی و تبیین رویکردها، ابزارها و مدل های عملکرد در مدیریت شهری ، شناخت و تبادل تجارب و برتر مدیریت عملکرد در مدیریت شهری ف بسترسازی جهت به کار گیری نظام های عملکرد در راستای تعالی مدیریت شهری از جمله اهداف این همایش است.

شهردار مرکز استان با اشاره به اینکه مدیریت شهری به معنای اداری امور شهری و کارایی بیشتر برای استفاده از وام های بانک جهانی است اظهار داشت : گاهی اوقات مدیریت شهری به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست گذاری های شهری در نظر گرفته می شود که به مفهوم علم اداره جامعه است.

حجازی در بیان اهمیت مدیریت شهری گفت: تلاش برای تعیین راهبردهای شهر با مشارکت نهادها و شهروندان ، شفافیت کارکرد مالی در تمام سطوح ، جریان آزاد اطلاعات به عنوان لازمه ی شفافیت و مشارکت و تاکید بر جایگاه مدیریت شهری از این جمله هستند.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری ساری، به عنوان نهاد عمومی تلاش دارد در عرصه اجرا با بهره گیری از مبانی علمی و با تکیه بر دانش تجربی نخبگان ، با رویکرد رقع نیازهای استراتژیک و بومی سازی فناوری ها ، وظیفه خود را در قبال مدیریت شهری به انجام برساند.