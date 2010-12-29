صبر و تحمل مسوولان لازمه تاثیرگذاری سینما در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرم پور درباره برگزای جشنواره فیلم شهر گفت: سینما هر زمان با صبر و بردباری مسوولان همراه شده در بیان مسایل اجتماعی بسیار موفق عمل کرده است. به گونه اجتماعی در قالب ژانری جدا گانه در سینما اعتقاد ندارم و تصورم این است که یک فیلم سه ضلع مردم، مسوولان و فیلمسازان را تحت تاثیر قرار می دهد.

کرم پور افزود: برای ساخت یک اثرسینمایی با موضوع اجتماعی باید فارغ از غرض ورزی ها و مسایل حاشیه ای، یک موضوع مشخص از سوی فیلمساز با نگاهی دقیق به اجتماع به تصویر کشیده شود. سینمای ایران هنگامی که با صبر و تحمل مسوولان روبه رو شده همواره در جامعه تاثیرگذار بوده و حتی برخی از آثار روی متولیان امر نیز تاثیر بسزایی داشته است.

وی با بیان اینکه در جشنواره های بسیاری داور بخش مستند بوده ام ، گفت: برخی از فیلم های مستندی که در این جشنواره ها شرکت داشتند، بسیار تاثیرگذار بودند ، معتقدم این قبیل آثار باید دیده شود چرا که در تصمیم گیری و پرداخت به مسایل به‌خصوص درزمینه شهری موثر هستند.

کرم پوربه نقش خطیر فیلمسازان در فرهنگسازی برخی از مضامین جدیدی که به همراه گسترش روز افزون شهرها و امکانات شهری پدید آمده، اشاره کرد و گفت: وظیفه فیلمساز گرفتن تصویر از دیوارهای شهر نیست بلکه او وظیفه دارد مشکلات شهروندان را در کنار توسعه شهری و درقالب فیلم به تصویر بکشد. روح شهر به شهروندان است.

رییس اسبق شورای نمایش فیلم ادامه داد: تعاملات متقابل شهر و شهروندان از جمله مقولاتی است که باید در فیلم های ما گنجانده شود و فرهنگ این تعامل در جامعه از طریق سینما نهادینه شود. براساس تحقیقی که چندی پیش انجام دادم، مشخص شد بیش از 70 درصد جمعیت شهرنشین ما پیشینه شهرنشینی نداشته اند و والدین آنها در روستاها زندگی می کردند. یعنی بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کل کشور چنین شرایطی دارند.

این جمعیت در دوره گذار شهرنشینی قرار دارند از این رو آگاهی بخشی درباره اخلاق شهرنشینی یکی از مهمترین ضروریات امروز جامعه است و نباید از آن غافل شد. سینما به عنوان یک رسانه و هنر می تواند نقشی اساسی در این زمینه داشته باشد. از این ابزار می توان برای آموزش فرهنگ شهر نشینی استفاده کرد و ارزش های شهروندی و تفاوت آن با شهرنشینی برای مردم تعریف شود.

کرم پوریادآور شد: به هر حال برای توسعه این فرهنگ در سطح شهر نیازمند کار جدی هستیم از این رو دست اندرکاران سینما، فیلمسازان و مسوولان شهری می توانند با انجام فعالیت های فرهنگی نظیر برگزاری جشنواره ها و ایجاد ظرفیت نقشی اساسی را در این زمینه ایفا کنند.

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار می شود.