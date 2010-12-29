نقش دستگاه های اجرایی در مدیریت بحران ملموس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری ظهر چهارشنبه در نشستی با دبیران ستاد مدیریت بحران فرمانداری های استان افزود: این درحالی است که ارتباط برخی دستگاههای اجرایی استان با مجموعه مدیریت بحران بنا به دلایلی تاکنون مطلوب نبوده است.

وی با اشاره به وقوع چند فقره آتش سوزی در برخی مناطق جنگلی استان در طی هفته های گذشته، اظهارداشت: برای اطفای حریق و همچنین رفع مشکلات موجود در این زمینه، نقش برخی دستگاههای اجرایی به خوبی محسوس نبوده که این امر باعث بروز معضلات متعدد در این بخش شد.

وی یادآورشد: بنا به دلایل مختلف، تلاش موثری در ارتباط با معرفی مدیریت بحران استان صورت نگرفته که این امر باعث بروز مشکلاتی شده است.

وی با بیان اینکه، قانون تشکیل مدیریت بحران از سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ادامه داد: برای شناسایی بیشتر مسوولان دستگاههای اجرایی استان با وظایف اصلی این مدیریت باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: برگزاری جلسات مستمر و دوره های توجیهی برای دبیران ستاد مدیریت بحران مستقر در فرمانداری ها با هدف ارتقای کمی و کیفی فعالیت ها، مد نظر مدیریت بحران استانداری مازندران است.