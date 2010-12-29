استودیو مچ فکتوری آلمان سه فیلم در بخش مسابقه دارد

به گزارش مهر از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا سه فیلم " اگه ما نه پس کی؟" ، " نا امیدی بزرگ ما" و " آینده" عنوان سه فیلم آلمانی مچ فکتوری هستند که در بخش های مختلف جشنواره برلین به نمایش در می آیند.



" اگه ما نه پس کی؟" عنوان نخستین فیلم بلند داستانی آندریاس ویل است که پیش از این مستند سازی موفق و ستایش شده در آلمان محسوب می شد.در این فیلم آگوست دیل ، لنا لوزمیس و الکساندر فلینگ به نقش آفرینی پرداخته اند.الکساندر فلینگ در میان نامزد های جایزه ستاره در حال درخشش جشنواره برلین قرار دارد.این فیلم برای نخستین باربه نمایش در می آید.



"ناامیدی بزرگ ما" ساخته سیفی تئومان محصول مشترک آلمان ، هلند و ترکیه است. این فیلم نیز نخستین نمایش عمومی خود را در جشنواره برلین تجربه می کند.



فیلم " آینده" محصول مشترک آلمان و آمریکا به کارگردانی میراندا جولی سومین محصول مچ فکتوری است که در بخش مسابقه جشنواره برلین روی پرده می رود." آینده " یک بار ژانویه سال گذشته در جشنواره ساندنس آمریکا نمایش داده شده بود.



شصت و یکمین دوره جشنواره بیم المللی برلین 12 تا 20 فوریه 2011( 21 بهمن تا 1 اسفند) در پایتخت آلمان برگزار خواهد شد.

