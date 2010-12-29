تفاهمنامه های آذربایجان غربی و جمهوری آذربایجان اجرایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با سرکنسول جمهوری آذربایجان در تبریز، با اشاره به قابلیتها، پتانسیلها و ظرفیتهای آذربایجان غربی در بخش فنی و مهندسی افزود: آذربایجان غربی آماده صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور و همچنین حضور در اجرای طرحهای عمرانی و راه سازی جمهوری آذربایجان است.

وی با اشاره به آداب، رسوم و مشترکات فرهنگی و تاریخی میان مردم دو کشور، بیان داشت: این مشترکات زمینه را برای توسعه و گسترش همکاریها و مناسبات همه جانبه فراهم کرده است.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور ایران به استانداران مبنی بر توسعه روابط استانهای مرزی با کشورهای همسایه، اظهار داشت: با توجه به هم مرز بودن آذربایجان غربی با سه کشور خارجی، این استان در توسعه روابط با همسایگان پیشتاز است.

جلال زاده در این دیدار با تبریک انتخاب مجدد واصف طالب اف رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان، از وی برای حضور در آذربایجان غربی دعوت کرد.

سرکنسول جمهوری آذربایجان در تبریز هم در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در آذربایجان غربی گفت: مردم جمهوری آذربایجان علاقه قلبی به مردم ایران دارند و این علایق و پیشینه فرهنگی و تاریخی میان مردم دو کشور زمینه را برای گسترش همکاری ها فراهم کرده است.

علی علیزاده همچنین خواستار گسترش همکاری های جمهوری آذربایجان با استان آذربایجان غربی در حوزه ورزش، کشاورزی و دامداری، صنایع و معادن شد.

وی پیام تسلیت رئیس مجلس جمهوری خودمختار نخجوان را به مناسبت حادثه تروریستی در مهاباد که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از شهروندان آذربایجان غربی شد را به استاندار آذربایجان غربی تسلیم کرد.