بانک اطلاعاتی منابع نیروی انسانی در مازندران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش ملی مدیریت شهری و مدیریت عملکرد مبتنی بر رویکرد مدیریت استراتژیک در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) گفت: نسختین دستاورد این همایش یاید ایجاد بانک اطلاعاتی از منابع نیروی انسانی در مازندران باشد.

وی افزود: از پژوهشگرانی که بر مدیریت شهری کشورهای مختلف توجه ویژه داشته اند دعوت می شود در این راستا به فعالیت در جامعه شهری بپردازند.

طاهایی با اشاره به اینکه هندسه شهری باید قبل از ساخته شدن شهر مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد: برگزاری نسختین همایش ملی مدیریت شهری و مدیریت عملکرد در این راستا می تواند نقطه امید باشد.

وی با بیان اینکه جدا شدن بودجه شهر از بودجه ملی و محقق شدن شوراها و سپردن شهر به منتخبان مردم ، رویکرد مبارکی است یادآور شد: مدیریت رویکرد شهری از موضوعاتی است که در کارگاه های آموزشی دیده شده و در این همایش مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: باید قبل از تحقق جدا شدن بودجه شهری از بودجه ملی و سپردن شهر به شوراها، قانون تحول اقتصادی در دستور کار قرار می گرفت.

وی گفت: اجرایی شدن قانون هدفمندی، بر توجه ساخت و ساز شهری به تفکر مهندسی را تاکید می کند.

طاهایی تصریح کرد: امیدواریم این همایش در حوزه آسیب شناسی مدیریت شهری از چالش های پیش روی امروز مدیریت شهری گره گشایی کند.