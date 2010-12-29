تجهیز هزار هکتار از زمینهای پارسیان به سیستم آبیاری تحت فشار

به گزارش خبرنگار مهر در پارسیان، یعقوب دلدار بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان پارسیان از توسعه سیستم آبیاری تحت فشار خبر داد و بیان داشت: این نوع سیستم آبیاری برای کشاورزان تبدیل به یک فرهنگ شده که در همین راستا شاهد تجهیز هزار و 100 هکتار از زمینهای پارسیان به سیستم آبیاری تحت فشار بوده ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزس پارسیان ادامه داد: تا پایان سال 91 می توانیم تجهیز آبیاری تحت فشار را در تمام شهرستان پارسیان جشن گرفته و از مهمترین مزیت آن یعنی صرفه جویی در مصرف آب بهره مند شویم.

وی استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار را به دلیل کمبود منابع زیر زمینی ضروری دانست و اظهار داشت: استفاده درست و بهینه از آب یک از مبحثهای مهم در طرح هدفمند کردن یارانه هاست که کشاورزان نیز باید از آن پیروی کنند.

دلدار همچنین از دیگر اقدامات این سازمان را احداث یک قرنطینه برای ملوانان در بندر عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر ملوانان می توانند محصولات نباتی خود را در این انبار نگهداری کنند تا این مشکل بزرگ برای ملوانانی که محصولات نباتی وارد می کنند رفع شود.