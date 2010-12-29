1200 مورد طلاق در بوشهر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، کیومرث صالحی نیا بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با استاندار بوشهر با اشاره به کاهش ازدواج طی مدت یاد شده، اظهار داشت: در این مدت هشت هزار و 926 مورد ثبت ازدواج در استان انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشت 2.23 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه سه هزار و 157 واقعه فوت تا پایان آذرماه در استان بوشهر به ثبت رسیده، گفت: این میزان ثبت واقعه فوت نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.6 درصد افزایش داشته است.

مدیر کل ثبت احوال استان بوشهر با اشاره به این که طی 9 ماهه سال جاری 14 هزار و 74 نوزاد در این استان متولد شدند، گفت: تولد این تعداد نسبت به سال گذشته 17 صدم درصد افزایش داشته که بیشرین نام انتخاب شده برای پسران ابوالفضل و بیشترین نام انتخاب شده برای دختران نیز فاطمه بوده است.

صالحی نیا به مهمترین محورهای فعالیت این اداره کل اشاره کرد و گفت: ایجاد پایگاه اطلاعات ایرانیان، ثبت وقایع حیاتی، مکانیزه ‌کردن فرایند ثبت و اتقان اسناد سجلی و آرشیو اسناد الکترونیکی از مهمترین محورهای فعالیت این اداره کل به شمار می ‌رود.

استاندار بوشهر نیز با اشاره به رشد میزان طلاق در استان بوشهر گفت: مهم نیست درصد این رشد چقدر است آنچه که اهمیت دارد این است که طلاق به عنوان یک ناهنجاری بزرگ در جامعه استان بوشهر در حال افزایش است و این مسئله باید تحلیل محتوایی شود.

محمد حسین جهانبخش تاکید کرد: در استانی با زیربنای قوی فرهنگی و مذهبی و مردمی متدین بالابودن آمار طلاق قابل قبول نیست و این امر باید آسیب ‌شناسی و کالبدشکافی و علت آن مشخص شود.

وی افزود: میزان ازدواجها نیز در استان بوشهر کاهش یافته و اگرچه کاهش ازدواج نیز یک ناهنجاری بزرگ است اما خطر آن به اندازه رشد طلاق نیست.