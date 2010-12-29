  1. استانها
  2. مازندران
۸ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۴۰

غلامی اعلام کرد:

129 پرونده تغییر کاربری اراضی در مجاکم قضایی بابل

129 پرونده تغییر کاربری اراضی در مجاکم قضایی بابل

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرجهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: 129 مورد پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی بابل در محاکم قضایی بابل قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود غلامی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای کشاورزی شهرستان با اشاره به اینکه، تعداد 22 مورد حکم قلع و قمع بناهای غیرمجاز از طریق محاکم قضایی در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی صادر شد افزود: یک مورد از آن اجراء و قلع و قمع شده است.

وی افزود: 105 مورد پرونده های اخذ عوارض از تغییر کاربری های اراضی زراعی درزمینی به مساحت 105 هزار متر مربع در کمیسیون تقویم اراضی شهرستان مطرح و قیمت اراضی مشخص شده است.

غلامی بیان داشت: 275 مورد نظارت برمجوزات تغییر کاربری های صادره از مدیریت اراضی استان صورت پذیرفته که 174 مورد نظارت براراضی واگذاری انجام گرفته و 15 مورد علاوه برآن نظارت برطرحهای موضوع 33 واگذاری اراضی طرحهای کشاورزی وغیرکشاورزی بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل تصریح کرد: 53 مورد نظارت برمجوزات موضوع تبصره 4 طرح های مرتبط با جهاد کشاورزی و27 مورد صدورمجوز وپاسخ به مکاتبات دفاتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقالات اراضی ، 665 مورد و پاسخ به مکاتبات مراکز جهادکشاورزی بخش 195 مورد انجام شد.

غلامی درپایان بااشاره به اینکه 894 میلیون و 349 هزار و600 ریال مبنی برعوارض تغییر کاربری های اراضی از مجریان طرحها اخذ و به خزانه کشور واریز شده است افزود: واریزی مبنی به فروش اراضی دولتی دو مورد بوده که به مبلغ 105 میلیون و48 هزار ریال به خزانه واریز شد.

کد مطلب 1220644

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها