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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۰

مامور قلابی انتظامی اطلاعاتی در زاهدان دستگیر شد

مامور قلابی انتظامی اطلاعاتی در زاهدان دستگیر شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: دادسرای عمومی انقلاب زاهدان اعلام کرد: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) فردی که با سوء استفاده از عنوان مراکز نظامی، انتظامی و اطلاعات مبادرت به اخاذی و زورگیری می کرد دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، دادسرای عمومی انقلاب زاهدان اعلام کرد که این شخص به اتهام جعل عنوان مراکز نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اقدام به اخاذی، زورگیری، کلاهبرداری و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مورد پیگیرد قرار گرفت و به حکم مرجع قضایی توسط ماموران اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان دستگیر شد.

براساس این گزارش، این متهم که همراه همدستانش در سطح گسترده ای مرتکب اعمال خلاف و غیر قانونی می شد اکنون در اختیار مراجع قانونی است و کسانی که از آنان شکایتی دارند می توانند به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان مراجعه کنند.

همچنین شاکیان می توانند با شماره تلفن 113شکایت خود را مطرح و یا کتبا به ستاد خبری ارائه کنند.  

کد مطلب 1220650

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