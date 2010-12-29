مامور قلابی انتظامی اطلاعاتی در زاهدان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، دادسرای عمومی انقلاب زاهدان اعلام کرد که این شخص به اتهام جعل عنوان مراکز نظامی، انتظامی و اطلاعاتی اقدام به اخاذی، زورگیری، کلاهبرداری و ایجاد مزاحمت برای نوامیس مورد پیگیرد قرار گرفت و به حکم مرجع قضایی توسط ماموران اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان دستگیر شد.

براساس این گزارش، این متهم که همراه همدستانش در سطح گسترده ای مرتکب اعمال خلاف و غیر قانونی می شد اکنون در اختیار مراجع قانونی است و کسانی که از آنان شکایتی دارند می توانند به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان مراجعه کنند.

همچنین شاکیان می توانند با شماره تلفن 113شکایت خود را مطرح و یا کتبا به ستاد خبری ارائه کنند.