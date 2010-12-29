انجمن ملاصدرا را به اصفهان منتقل می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی چهارشنبه در مراسم افتتاح ششمین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان اصفهان با بیان اینکه جایگاه علم و اهمیت به پژوهش در سطح کشور نسبت به دوره های تاریخی گذشته افزایش یافته است، اظهار داشت: در استان اصفهان زیرساختهای خوبی در حوزه‌های علمی و فناوری وجود دارد که باید از آنها کمال بهره را برد.

وی افزود: در استان اصفهان با تشکیل ستاد دائمی هفته پژوهش اهداف پژوهشی امسال را با برنامه های جامع تر از گذشته دنبال می‌کنیم و درصدد ارتقای ارتباط علمی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی هستیم.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: در استان اصفهان تنها از پنج درصد از ظرفیتهای فکری موجود استفاده می شود که باید آن را گسترش دهیم و در حوزه فکری نیازمند به جمع‌های نخبگان هستیم.



وی با تاکید بر نقش پر اهمیت حضور مجموعه‌های فرهیخته و نخبه استان اصفهان در عرصه‌های مختلف جامعه گفت: حضور فرهیختگان و نخبگان در جامعه سبب ارتقا و پیشرفت استان و به تبع آن کشور می شود.



استاندار اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر حضور نخبگان در عرصه اجتماعی کشور بیشتر از زمانهای دیگر است که باید مجموع نارسائیها در بخشهای مختلف استان را با حضور و فعالیتهای نخبگان و افراد دانشگاهی استان مرتفع کرد.

وی اظهار داشت: دانشگاهها نقش بسزایی در جامعه ایفا می کنند و با کاهش رابطه حاکمیت و دانشگاهها فعالیت خوبی در حوزه علمی و پژوهشی توسط دانشمندان ایرانی در حال انجام است.



ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه شرایط خوبی در حوزه تحقیقاتی استان وجود دارد، افزود: ظرفیتهای بی کران در استان اصفهان وجود دارد که استان را در آستانه جهش اساسی و دستاوردهای مهم قرار داده است .



وی با بیان اینکه استان از نظر خشکسالی و آلایندگی هوا با مشکلات زیادی روبرو است، افزود: استانداری اصفهان از نظرات و ایده های صاحب نظران و نخبگان استفاده می کند و باید اینگونه مشکلات به دست دانشگاهیان حل شود.