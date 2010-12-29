محمد حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تاثیر آن در خدمات ارتباطی و مخابراتی گفت: از آنجایی که در برنامه هدفمندسازی یارانه ها تصمیمی بر افزایش قیمت نیست، هدفمند کردن یارانه ها تاثیر مستقیمی بر هزینه های ارتباطی ندارد.

وی افزود: نه تنها اجرای هدفمند کردن یارانه ها، تغییری در تعرفه خطوط واگذاری و قیمت خدمات تلفن همراه، ثابت و اینترنت به همراه ندارد بلکه فرصتی نیز برای افزایش تنوع سرویس در اختیار شرکتها قرار می دهد.

حسین پور با بیان اینکه تغییر تعرفه خدمات ارتباطی و مخابراتی در دستور کار نیست اضافه کرد: ممکن است اپراتورها بخواهند در تعرفه برخی از خدمات خود تغییری بدهند که در این راستا باید درخواست رسمی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه کنند و طبق روال اداری این درخواست در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی و در صورت منطقی بودن اعلام نظر می شود.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آیین نامه ستاد عملیاتی هدفمند کردن یارانه ها در این وزارتخانه را بر اساس بخشنامه ابلاغ شده رئیس جمهوری تهیه و با تایید وزیر ارتباطات برای اجرا ابلاغ کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این ستاد که ریاست آن را شخص وزیر ارتباطات به عهده دارد برنامه ریزی و پیش بینی لازم برای اجرای مواردی از قانون هدفمند کردن یارانه ها که به وزارت ارتباطات مربوط بوده و برقیمت تمام شده خدمات و سایر هزینه ها تاثیر دارد را برعهده گرفته است.

به گفته حسین پور برنامه ریزی و پیش بینی های لازم برای اجرای برخی مواد قانون در خصوص خدمات پستی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیرضروری از دیگر مواردی است که در این آیین نامه مدنظر قرار گرفته است.



وی اظهار امیدواری کرد با شروع موفقیت آمیز طرح تحول بزرگ اقتصادی و با کمک مردم و تدابیر دولت، این طرح به بهترین نحو اجرا شود.