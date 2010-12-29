بانک جامع اطلاعاتی فارس راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم هفته ثبت احوال گفت: امروز نگاه خوبی در مجموعه ثبت احوال حاکم است و تحولات دانش بنیان در این سازمان سرعت و رشد مناسبی پیدا کرده است.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که آرشیو الکترونیکی فارس و بانک جامعه هرچه سریعتر فعال شود که در این راستا نیز صدور شناسنامه مکانیزه اقدامی مناسب است.

استاندار فارس با اشاره به بحث راه اندازی گنجینه مشاهیر نیز تاکید کرد: بحث ایجاد گنجینه استادان، مشاهیر، شهدا و مفاخر استان در حال پیگیری است که امیدواریم با حمایت استانداری هرچه سریعتر شاهد راه اندازی این مجموعه باشیم.

احمدزاده در ادامه سخنان خود برنامه ریزی مبتنی بر توسعه اجتماعی را به همراه اطلاعات دقیق دانست و گفت: امروز برنامه ریزی مبتنی بر توسعه اجتماعی، دانش بنیان و اطلاعات محور است و کسانیکه در صدد طراحی اجتماعی قرار می گیرند اگر اطلاعات شناختی از حوزه مشخص نداشته باشند برنامه ریزی مبتنی بر توسعه اجتماعی ناقص است.

وی تصریح کرد: اگر امروز به طور مثال نرخ طلاق افزایش پیدا کرده با ارایه این آمار به طور یقین مباحث مربوط به دلایل این اتفاق تحلیل خواهد شد و همچنین میزان فوت و تولد نیز تحت تحلیل اجتماعی قرار می گیرد و این پایش دقیق در ثبت احوال روی می دهد که بحثی کاملا تخصصی و پیچیده است.

استاندار فارس تاکید کرد: سازمان ثبت احوال یکی از دستگاه های مهم است که در استان نیز امیدواریم با تغییر مدیریت انجام شده و جوانی مدیر کل جدید شاهد روند روبه رشد این سازمان باشیم.