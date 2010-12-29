بانکهای قم ۱۲۱ میلیارد تومان معوقه دارند

حجت‌الاسلام سید رسول محمودآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به تشکیل شورای نظارتی در استان قم اظهار داشت: اواخر سال ۱۳۸۸ اساسنامه شورای نظارتی استانی به استان قم ابلاغ و این شورا با عضویت مدیران کل اطلاعات، دیوان محاسبات و بازرسی استان قم در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۸۹تشکیل شد و طبق اساسنامه چنانچه حضور دادستان استان نیز در جلسات شورا نیاز باشد وی به فراخور حال به جلسات دعوت خواهد شد.



وی از برگزاری 9 جلسه در شورای نظارت استان قم خبر داد و تأکید کرد: این جلسات تاکنون ۷۵ مصوبه داشته که از این تعداد ۴۵ مصوبه اجرایی شده است.



محمودآبادی در ادامه به بررسی مطالبات معوقه بانک‌های استان در این شورا اشاره کرد و بیان داشت: مجموع معوقه بانک‌ها با تسهیلات پرداختی بالای ۲۰ میلیون تومان تا تیرماه ۱۳۸۹، حدود ۱۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.



وی ادامه داد: بررسی معوقات بانک‌های صادرات، ملی و ملت تا ۳ ماهه اول سال جاری که توسط اداره کل بازرسی استان مورد بررسی قرار گرفته نشان می‌دهد که معوقات این بانک‌ها به‌ترتیب ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، ۲۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و ۲۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که درمدت ۲۰ روز بازرسی که توسط سازمان بازرسی صورت گرفت ۷ میلیارد تومان از معوقات این بانک‌ها وصول شد.



۶۰ میلیارد تومان معوقه مالیاتی تا پایان تیرماه



محمود آبادی به میزان معوقات امورمالیاتی استان اشاره داشت و ابرازکرد: میزان معوقات مالیاتی استان تا پایان تیرماه سال جاری بیش از ۶۰ میلیارد تومان بوده است که این رقم هم اکنون با توجه به آخرین اطلاعات به ۵۸ میلیارد تومان رسیده است.



وی درادامه به مشکلات موجود در امور مالیاتی استان اشاره کرد و گفت: نبود مراجع نظارت جدی برعملکرد ممیزین درادارات مالیاتی و امور مالیات، به کارگیری نیروی غیر متخصص و با مدرک غیر مرتبط در ممیزی، ضعف درصدور کارت‌های بازرگانی، به روز نبودن اطلاعات و عدم دسترسی به موقع و استفاده مکانیزه از اطلاعات موجود توسط ممیزین از جمله این مشکلات است.



تشکیل ۶۶۴ پرونده شکایات مردمی از ادارات دولتی در سال جاری



رئیس سازمان بازرسی قم در ادامه به فعالیت‌های سازمان بازرسی استان قم اشاره داشت و بیان کرد: از آغاز سال ۸۹ تا پایان ۹ ماهه اول سال‌جاری ۶۶۴ پرونده شکایات مردمی از ادارات دولتی در سازمان بازرسی استان تشکیل شده که از این تعداد ۵۴۰ پرونده مختوم شده است و همچنین دراین مدت ۲۲ بازرسی فوق العاده و نامحسوس و ۳۰ بازرسی مستمر نیز صورت گرفته است.



وی با بیان این که در پایان 9 ماه سال جاری ۲۰۳ گزارش توسط اداره کل بازرسی جهت بهبود روند اداری به دستگاه دولتی ارسال گردیده است بیان داشت: این رقم در ۹ ماهه مشابه سال گذشته ۷۶ پرونده بوده است.



بیشترین شکایت از شهرداری



محمود آبادی درادامه به بیشترین شکایات مردم از نهادها و سازمان‌های استان اشاره کرد و ابراز داشت: در میزان شکایاتی که از نهاد‌ها و سازمان‌های استان صورت می‌گیرد باید به میزان مسئولیت و خدمات دهی آن سازمان نیز قبل از بیان نام آنان مورد توجه باشد.



وی در ادامه با اشاره به این که بالا‌ترین شکایات مردمی از نهاد‌ها و سازمان‌های استان به‌ترتیب از شهرداری، بیمارستان‌ها، اداره ثبت، بانک‌ها و دادگستری‌ها است تصریح کرد: به طور یقین ۷۰ درصد از تخلفاتی که در ادارات دولتی صورت می‌گیرد به علت عدم آموزش مدیران و کارکنان نسبت به قوانین و مقررات است.



رئیس سازمان بازرسی استان قم در ادامه به تغییر مدیریت‌ها در استان قم اشاره کرد و بیان داشت: از سال ۱۳۸۴ تا اوایل سال ۱۳۸۹ از ۸۳ دستگاه اجرایی استان، ۹ دستگاه تغییری در مدیریت نداشته‌اند و مدیران ۴۴ دستگاه یک مرتبه، ۳۰ دستگاه دو مرتبه و ۳ دستگاه ۳ مرتبه تغییر یافته‌اند و همچنین دراین مدت ۴ استاندار و شهردار در استان تغییر یافته‌اند.



محمودآبادی در پایان از مردم شریف قم درخواست نمود چنانچه سوء جریاناتی در کلیه دستگاه های دولتی مشاهده کردند به دبیرخانه شورای نظارتی استان قم مستقر در اداره کل بازرسی استان یا سامانه پیامک 2000136 اطلاع دهند.