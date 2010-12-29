به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام غلامرضا ناظمی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حماسه تاریخی 9 دی گفت: 9 دی یادآور حماسه‌ای شور آفرین توسط مردم با بصیرت ایران است که با اقتدار از نظام اسلامی ایران دفاع کردند.



وی تصریح کرد: در آن فضای غبارآلود پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دشمنان می‌خواستند علیه نظام و جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند و در این راستا حتی هتک حرمت به عاشورای حسینی نیز کردند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ابراز داشت: مردم که با اشاره رهبری صبر کرده بودند در 9 دی با فراخوان ایشان به خیابان‌ها آمده و از حریم ولایت دفاع کردند.



حجت‌الاسلام ناظمی افزود: فتنه‌گران داخلی و مزدوران خارجی بدانند که مردم در دفاع از حریم ولایت از هیچ تلاشی فروگذار نبوده و دشمنان را نابود می‌کنند.



وی تاکید کرد: فتنه‌گران باید بدانند مردم حماسی و بصیر ایران اسلامی در دفاع از ولی و مقتدای خود با هیچ کس رودربایستی نداشته و حرف حق را می‌زنند.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در ادامه گفت: به همین مناسبت و به منظور لبیک به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص گسترش بصیرت، جلسات بصیرت افزایی در بقاع متبرکه امامزادگان استان قم برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام ناظمی اظهار داشت: در این جلسات سخنرانان سعی می‌کنند تا ابعاد فتنه را برای مردم مشخص کرده و در گسترش بصیرت آنها بکوشند.