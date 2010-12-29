قطب بندی دانشگاهها در حوزه نفت/ بومی شدن فرایند تولید اتیلن

محمدرضا مقدم در پاسخ به خبرنگار مهر، از بومی شدن چند فرآیند در حوزه نفت و پتروشیمی تا سال 1391 نیز خبر داد و گفت: به دنبال تحقیقات پژوهشگران در وزارت نفت فرآیندهای تولید اتیلن، پلی اتیلن و تبدیل متان به پروپلی‌پیلن تا سال 1391 بومی سازی می‌شوند ضمن آنکه قراردادهایی برای اجرای پلنت‌های جدید براساس این فناوری‌ها در دستور کار است.

وی با اشاره به تعامل وزارت نفت با دانشگاه‌ها در حوزه تحقیقاتی نفت، گاز و پتروشیمی افزود: در گذشته فناوری‌های مورد نیاز صنعت گاز، نفت و پتروشیمی به صورت لایسنس خریداری می‌شد که در طرح جدید وزارت نفت اقدام به تدوین نظام فناوری در حوزه نفت کردیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت با اشاره به جزئیات این نظام‌نامه اظهار داشت: در راستای رفع نیازهای اساسی کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نظام‌نامه جامع پژوهش و فناوری تدوین و پس از تصویب در شورای معاونین وزارت نفت برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز فناوری کشور ارسال شد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت قطب‌بندی دانشگاه‌ها، مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و انجمن‌های علمی فعالیت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را از اولویت های این نظام جامع نام برد و یادآور شد: کلیه پروژه‌هایی که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تعریف می‌شود، باید براساس این نظام جامع باشد ضمن آنکه پروژه‌های مورد نیاز جامعه در این حوزه نیز بر روی سایتی که برای این منظور راه‌اندازی شده است، قرار می‌گیرد.

وی همچنین از افتتاح مرحله جدید غربالگری طرح‌های هدفمند در حوزه نفت خبر داد و در این باره توضیح داد: طرح‌هایی که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تعریف شده است، بررسی و مرحله استقرار غربالگری جدید طرح‌های این حوزه روز شنبه در محل وزارت نفت افتتاح می‌شود.

مقدم با تاکید بر اینکه غربالگری طرح‌ها در حوزه پژوهش براساس تقاضامحور بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: امیدواریم که با تعاملی که میان وزارت نفت، علوم و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی صورت می‌گیرد در جهت حل مشکلات موجود در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اقدام شود.