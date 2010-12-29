ناوگروه اعزامی سپاه پاسداران به قطر در بوشهر پهلو گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در آیین استقبال از این ناو گروه گفت: ناوگروه اعزامی در مدت ماموریت با مسئولان قطری ملاقات و در زمینه تحکیم وحدت و هماهنگی در تامین امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس مذاکره کرده اند .

سردار علی رزمجو افزود: تحکیم پایه های صلح و دوستی کشورهای منطقه و فراهم کردن زمینه های افزایش همکاریهای مشترک از اهداف اعزام این ناوگروه بوده است .

وی اظهار داشت: این ناوگروه متشکل از سه فروند ناوچه موشک انداز و دو فروند شناور پشتیبانی است، از مراکز نظامی و آموزشی نیروی دریایی قطر بازدید کردند و با کارشناسان نظامی این کشور پیرامون علایق و زمینه‌های افزایش تعاملات به بحث و تبادل نظر پرداختند .

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با اشاره به ارتقای صلح و افزایش تعاملات در خلیج فارس، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان دوستی و همکاری سازنده و مشترک با همسایگان و کشورهای مسلمان منطقه بوده و خواهد بود.