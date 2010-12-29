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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

ناوگروه اعزامی سپاه پاسداران به قطر در بوشهر پهلو گرفت

ناوگروه اعزامی سپاه پاسداران به قطر در بوشهر پهلو گرفت

بوشهر - خبرگزاری مهر: ناوگروه اعزامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قطر بعد از ظهر چهارشنبه در اسکله منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوشهر پهلو گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در آیین استقبال از این ناو گروه گفت: ناوگروه اعزامی در مدت ماموریت با مسئولان قطری ملاقات و در زمینه تحکیم وحدت و هماهنگی در تامین امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس مذاکره کرده اند.

سردار علی رزمجو افزود: تحکیم پایه های صلح و دوستی کشورهای منطقه و فراهم کردن زمینه های افزایش همکاریهای مشترک از اهداف اعزام این ناوگروه بوده است.

وی اظهار داشت: این ناوگروه متشکل از سه فروند ناوچه موشک انداز و دو فروند شناور پشتیبانی است، از مراکز نظامی و آموزشی نیروی دریایی قطر بازدید کردند و با کارشناسان نظامی این کشور پیرامون علایق و زمینه‌های افزایش تعاملات به بحث و تبادل نظر پرداختند.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه با اشاره به ارتقای صلح و افزایش تعاملات در خلیج فارس، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان دوستی و همکاری سازنده و مشترک با همسایگان و کشورهای مسلمان منطقه بوده و خواهد بود.

ناوگروه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متشکل از سه ناوچه موشک انداز و دو فروند شناور پشتیبانی 29 آذر امسال به قطر اعزام شده بود.

کد مطلب 1220683

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