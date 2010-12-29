ییانیه شورای اطلاع رسانی استان قزوین به مناسبت حماسه 9 دی

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین در آستانه سالروز خروش تاریخی و حماسی 9 دی بیانیه شورای اطلاع رسانی استان قزوین صادرشد که در بخشی از آن آمده است: در آستانه سالروز خروش تاریخی 9 دی ماه قرار داریم، حماسه ای که ملت ایران اوج بصیرت، وحدت و ولایت مداری خود را به جهانیان نشان داد و حرکتی جاوید وماندگار خلق کرد تا با افزودن برگ افتخار دیگری بر تاریخ مقاومت ها و فداکاری های خویش، مستکبران متجاوز را به خاک مذلت نشانده ودشمنان دین خدا و ایران سرافراز را ناامید کند.

در این بیانیه همچنین آمده است: ملت ایران همواره در حرکت های ملی و اسلامی، الگویی مثال ‌زدنی برای ملت‌های دیگر بوده و در سی سال گذشته آن را به شایستگی به اثبات رسانده است به طوری که در حماسه 9 دی ماه سال 88 ملت انقلابی و بیدار ایران اسلامی یکبار دیگر نشان داد که پیوند مردم مسلمان با نظام مقدس جمهوری اسلامی پیوندی اعتقادی، عاطفی و برخواسته از ایمان قلبی است و هرگونه توطئه اندیشی و فتنه گری در جهت براندازی نظام بوده و با آرمانهای امام راحل (ره) و مردم ولایت مدار وشریف ایران در تضاد می باشد و بدنه جامعه و توده مردم مسلمان ایران در مقاطع حساس وضروری با نیت جلب رضایت خداوند و پیروی ازامام عصر ( عج ) و ولایت مطلقه فقیه و با الهام از قیام عاشورای حسینی وارد معرکه شده و جانفشانی کرده اند و برای بقاء و استمرار آن با تمام وجود می کوشند که این رابطه قلبی بین امت و ولایت در نظام اسلامی رابطه ای نا گسستنی است.

در ادامه شورای اطلاع رسانی استان با تقدیر مجدد از ملت حماسه ساز ایران بویژه مردم شریف، متدین و انقلابی استان قزوین این روز به یاد ماندنی را از ذخایر انقلاب اسلامی دانسته و همچون گذشته آمادگی خود را برای پیشرفت و اعتلای نظام اسلامی و مبارزه با استکبار اعلام داشته و همگان را به بصیرت و هوشیاری برای مواجهه با فتنه ها و پاسداری از دستاوردهای بزرگ این روز دعوت کرده است.