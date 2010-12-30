استاد فلسفه دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند در گفتگو با مهر: توجه به فرااخلاق در دوران معاصر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "امواج جدید در فرااخلاق" با گردآوری مایکل برادی اخیراً توسط انتشارات پالگریو مکمیلان به زبان انگلیسی منتشر شده است.
فرااخلاق بخش اعظمی از مباحث اصلی در فلسفه تحلیلی را شامل میشود که در دهههای اخیر موجب برانگیختن علاقهمندیها و پرسشهای بسیاری درباره ماهیت و عملکرد اخلاق شده است.
کتاب "امواج جدید در فرااخلاق" در واقع مجموعهای از مباحث و تحقیقاتی را شامل میشود که که توسط نسل جدیدی از فیلسوفان، پیرامون فرااخلاق، انجام گرفته است.
دکتر مایکل برادی در مورد این کتاب و اهمیت فرااخلاق در حوزه اخلاق در دوره کنونی به خبرنگار مهر گفت: فرااخلاق دغدغه بسیاری از فیلسوفان برجسته در طول تاریخ فلسفه بوده است.
وی افزود: فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو، آکوئیناس، کانت، هیوم و نیچه به بررسی پرسشهای فرااخلاق پرداختهاند.
وی تصریح کرد: این فیلسوفان در مورد ماهیت تفکر اخلاقی و رفتارها و کنشهای اخلاقی مطلب نوشتهاند.
وی خاطر نشان کرد: در چهل سال اخیر علاقه و توجه به فرااخلاق افزایش یافته است. پیشرفت و توسعه در رشتهها و حوزههایی از فلسفه چون فلسفه زبان، فلسفه ذهن، متافیزیک و روانشناسی فلسفی باعث توجه بیشتر به حوزه فرااخلاق شده است.
استاد دانشگاه گلاسکو در ادامه تأکید کرد: کتاب حاضر دربردارنده مقالاتی از فیلسوفان جوانی است که در حوزه فرااخلاق تحقیق و پژوهش کردهاند.
مایکل برادی استاد فلسفه در دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند است. او به مباحث فرااخلاق علاقه بسیاری دارد و علاوه بر آن، پژوهشهایی نیز درباره نظریه احساسات و معرفتشناسی دارد. وی همراه با دانکن پریچارد، ویراستار مجموعه "فضایل اخلاقی و معرفتی" (2003) بوده است.
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