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۸ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۳۸

اولین کارگروه استانی آمار کشور در گلستان تشکیل شد

اولین کارگروه استانی آمار کشور در گلستان تشکیل شد

گرگان - خبرگزاری مهر: برای اولین بار در کشور کارگروه آمار با حضور رئیس مرکز آمار ایران در استان گلستان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این کارگروه به ریاست استاندار، نائب رئیسی معاونت برنامه ریزی و دبیری اداره کل آمار و اطلاعات استانداری شکل گرفت.

جواد قناعت استاندار گلستان بعدازظهر چهارشنبه در نشست این کارگروه با بیان اینکه این کارگروه حداقل هر دوماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد ابراز امیدواری کرد: کارگروه آمار بتواند در به روز شدن یافته های آماری استان منشأ خیر و برکت باشد.

استاندار گلستان گفت: مرکز آمار ایران پس از شش ماه ، کارگروه مذکور را ارزیابی نموده و در صورت کارآمدی و موفق بودن به سایر استانهای کشور جهت تشکیل ابلاغ می کند.

به گفته قناعت، دستگاههای اجرایی مکلف شدند نماینده ویژه خود را جهت ارائه آمار درست و حضور در جلسه معرفی کنند.

وی همچنین از مسئولان کشوری خواست به تدوام و شکل گیری این کارگروه کمک کنند.
 
رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: هرچه یافته های آماری جامع، درست و به واقعیت نزدیکتر باشد وصول به اهداف سند چشم انداز نزدیک تر خواهد بود.

به گفته قناعت، آمار و شاخصهای آماری می تواند به مدیران در هر سطحی که باشند به منظور پایش و ارزیابی فعالیت ها کمک کند.

استاندار گلستان تصریح کرد: الگوی اسلامی ایرانی توسعه و پیشرفت الگوی جدید و نوینی در ایران و عرصه های بین المللی است که در مقابل الگوهای پررنگ و لعاب غربی گامهای نخستین را برمی دارد.
کد مطلب 1220690

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