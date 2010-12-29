اولین کارگروه استانی آمار کشور در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این کارگروه به ریاست استاندار، نائب رئیسی معاونت برنامه ریزی و دبیری اداره کل آمار و اطلاعات استانداری شکل گرفت.

جواد قناعت استاندار گلستان بعدازظهر چهارشنبه در نشست این کارگروه با بیان اینکه این کارگروه حداقل هر دوماه یکبار تشکیل جلسه خواهد داد ابراز امیدواری کرد: کارگروه آمار بتواند در به روز شدن یافته های آماری استان منشأ خیر و برکت باشد.



استاندار گلستان گفت: مرکز آمار ایران پس از شش ماه ، کارگروه مذکور را ارزیابی نموده و در صورت کارآمدی و موفق بودن به سایر استانهای کشور جهت تشکیل ابلاغ می کند.



به گفته قناعت، دستگاههای اجرایی مکلف شدند نماینده ویژه خود را جهت ارائه آمار درست و حضور در جلسه معرفی کنند.



وی همچنین از مسئولان کشوری خواست به تدوام و شکل گیری این کارگروه کمک کنند.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: هرچه یافته های آماری جامع، درست و به واقعیت نزدیکتر باشد وصول به اهداف سند چشم انداز نزدیک تر خواهد بود.



به گفته قناعت، آمار و شاخصهای آماری می تواند به مدیران در هر سطحی که باشند به منظور پایش و ارزیابی فعالیت ها کمک کند.



استاندار گلستان تصریح کرد: الگوی اسلامی ایرانی توسعه و پیشرفت الگوی جدید و نوینی در ایران و عرصه های بین المللی است که در مقابل الگوهای پررنگ و لعاب غربی گامهای نخستین را برمی دارد.